金融消費諮詢 增民治中心據點

民治市政中心自本月份起，每個月提供一次消費免費諮詢服務。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

因應數位金融服務普及，金融消費詐騙頻傳，市府已在永華市政中心設置金融消費諮詢免費服務櫃檯，民眾反應熱絡，為方便溪北地區民眾的消費交易需求，自一月份起在新營民治市政中心也委請財團法人金融消費評議中心設置專屬櫃檯，每個月服務一次，第一次為本月二十八日。

市府與財團法人金融消費評議中心合作多年，除原先每月第二個週三由中心派員至永華市政中心提供免費諮詢服務外，一月起新增民治市政中心服務據點，擴大服務溪北鄉親，時間為每月第四個週三上午十時三十分至下午四時。

金融消費評議中心係依據金融消費者保護法成立的爭議處理機構，熟悉相關金融消費爭議與處理程序，隨著金融商品多元化，金融領域糾紛逐年增加，經由該中心於市府的臨櫃諮詢服務，有助預防或解決金融消費爭議，也可防堵詐騙案件氾濫。