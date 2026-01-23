金融熱議》動盪的聯準會、弱勢美元，川普亂局為何將助推人民幣快速全球化？

經濟學家指出，川普對聯準會主席展開刑事調查的行動，可能削弱投資者對美國金融體系及美元的信心。在這場混亂局勢中，有一個最大的潛在受益者：中國。

自第二次世界大戰以來，美元一直是全球主導貨幣，並成功度過多次危機，其背後的關鍵原因在於缺乏可行的替代貨幣。然而，當前情勢已經發生改變，因為中國政府正透過銀行支付等特定領域，逐步削弱美元的主導地位，並與美國展開全球影響力的競爭。快看全文⋯⋯點擊此處，VVIP獨享完整內容

