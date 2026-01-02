金融界開年報喜 新壽慶祝茶會吳東亮致詞曝

財經中心／廖珪如報導

台新新光金（2887）旗下新光人壽與台新人壽在開年正式合併，以台新人壽為存續公司，但更名「新光人壽」，今（2）日下午舉行慶祝茶會，董事長吳東亮攜夫人彭雪芬出席成為「嬌」點。兩家金控從各自爬山到攜手登頂，成為國內第四大壽險公司，回首一路，吳東亮感慨萬千。

吳東亮致詞時說，在這個一個歷史性的一刻，回想1963年我的父親吳火獅創辦了新光人壽，在那個經濟快速發展的年代，我父親看見台灣的家庭對於安穩生活的需求，一戶一戶打下基礎，讓新光人壽能夠然後成為一個為大家遮風避雨的公司，到今天建立起嚴密的服務網路。新光人壽的每一份參與都是我們對這片土地、對所有臺灣民眾最堅定的觀光關懷與理念，也是新光品牌深植人心的意義。

台新新光金控旗下壽險子公司台新人壽與新光人壽於1月1日正式完成合併程序，以台新人壽為存續公司並更名為「新光人壽保險股份有限公司」。新光人壽同日召開董事會，推舉魏寶生為新任董事長。（圖／記者廖珪如攝影）

而被任命為合併後第一任董座的新光人壽董事長魏寶生也宣示年底新壽賺錢保單邊際合約已高達2500億元，今年起就有208億元的CSM釋出，每年也都要有雙位數成長。

