金融科技出擊！中信銀行捐贈高檢署「檢銀打詐平臺」 加速偵辦效率

社會中心／程正邦報導

在詐騙手法不斷升級的今日，時間就是金錢，更是追查犯罪集團的關鍵！中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）延續今年6月與臺灣高等檢察署（簡稱「高檢署」）簽署「可疑交易分析機制」合作備忘錄的公私協力精神，今（16）日宣布捐贈高檢署一套劃時代的「檢銀打詐平臺」系統。此舉目的在於運用金融科技加速偵辦效率，讓司法單位能夠在第一時間追查不法金流，即早掌握詐騙集團的犯罪網絡，誓言要成為守護全民資產安全的新戰力。

「神盾共鳴」：科技革新偵辦效率大躍進

「神盾阻詐雷霆共鳴─檢銀打詐平臺」捐贈儀式，由高檢署檢察長張斗輝與中信銀行董事長陳佳文共同代表出席，包括臺灣臺北地方檢察署檢察長王俊力、高檢署打詐督導中心執行秘書卓俊忠等多位檢察界及中信金控高層皆到場見證，凸顯出檢銀雙方對打擊詐欺犯罪的高度重視。

高檢署檢察長張斗輝在致詞時高度肯定中信銀行，稱讚中信銀行率金融業之先，積極推動此「檢銀打詐平臺」。他指出，該系統是透過多次需求訪談和介接規格商討所開發，對於提升檢察官偵辦詐欺案件的效能至關重要，特別在查緝車手及幕後集團方面將帶來極大助益。

中信銀行董事長陳佳文則強調，保護民眾資產是金融機構責無旁貸的使命。他表示，這套由中信銀行自行開發建置的平臺，核心目標是解決檢察機關在調閱金融資訊上的「痛點」。平臺將調閱範圍擴大至ATM與分行監視影像、交易紀錄、文件書類等共10個關鍵項目，藉此更積極滿足偵辦需求。

高檢署為感謝中信銀行對於打詐的投入，由高檢署檢察長張斗輝（右）代表致贈感謝狀予中信銀行董事長陳佳文（左）。（圖／中信銀行提供）

調閱時效縮短五倍以上！RPA與AI成緝詐關鍵

過去，詐欺案件若需要調閱銀行監視影像，通常需要經歷發公文、篩查剪輯、燒錄光碟等繁瑣流程，往往耗費約10個工作天。然而，中信銀行捐贈的這套平臺徹底打破了時間壁壘。

「檢銀打詐平臺」整合了機器人流程自動化（RPA）進行全時段自動調閱，並輔以人工智慧（AI）技術來協助影像辨識與剪輯，大幅縮短了工作流程。未來，檢察官可直接透過電子化方式提出查調需求，相關資料將能迅速回傳，調閱時效大幅縮短至僅需2天，速度提升超過5倍。這項效率的提升，將能協助司法單位更早掌握不法份子的犯罪網絡，實現「溯源追查核心上游」的目標，讓詐團無所遁形。

前線攔截有成：金融機構的積極作為

除了系統性地支援司法端，中信銀行在第一線的防堵成績同樣亮眼。根據警政署統計，中信銀行今年1月至6月透過臨櫃察覺疑似被害人並成功攔阻詐騙的金額，較去年同期成長了109%，累計成功攔阻1,387件詐騙案，金額超過新臺幣10億元。自2022年起，中信銀行已累積攔阻超過新臺幣40億元。

在警示帳戶管理方面也見成效，截至今年第三季，中信銀行的新增警示帳戶數較去年同期減少13.8%，已連續三年下降。

中信銀行更持續精進防詐技術，不斷迭代AI偵測模型，結合跨行金流履歷，對有異常行為的帳戶進行風險標記。近期，中信銀行就靠著AI偵測搭配行員的細膩察覺，成功揪出一位貌似社會新鮮人的車手，攔截了詐騙款流出。中信銀行統計，今年1月至10月，因採行預先管制措施而協助攔截的詐騙款項已達新臺幣5,147萬元，將依循管道返還，極大化降低受害者損失。

「神盾阻詐雷霆共鳴─檢銀打詐平臺」捐贈儀式由高檢署檢察長張斗輝（右五）與中信銀行董事長陳佳文（左六）代表出席，臺灣臺北地方檢察署檢察長王俊力（右四）、臺灣桃園地方檢察署檢察長戴文亮（右三）、高檢署打詐督導中心執行秘書卓俊忠（右二）、桃園地檢署主任檢察官馬鴻驊（右一）、中國信託育樂公司董事長陳國恩（左五）、台灣彩券公司副董事長金延華（左四）、中信銀行總經理楊銘祥（左三）、個金作業暨資訊處處長蕭重建資深副總經理（左二）、法令遵循處處長劉怡莎副總經理（左一）皆到場見證。（圖／中信銀行提供）

銀行提醒：務必提防常見的假冒詐騙手法

中信銀行提醒民眾，詐騙集團近期慣用手法是偽冒銀行名義寄送電子郵件或發送簡訊，聲稱客戶交易或帳戶異常，要求點選「重新驗證身份」連結；或是利用網路交易製造失敗假象，再偽冒客服人員要求民眾操作網路銀行，進行所謂的「金流驗證」來騙取款項。

中信銀行呼籲，民眾務必加強留意，切勿輕易點選任何可疑連結，也不要因對方催促而慌亂操作。遇到任何疑慮，應立即撥打165反詐騙諮詢專線查證，或聯繫中信銀行客服專線或官方網站協助確認。中信銀行承諾將持續推動創新科技防詐，以實際行動擴大公私協力的影響力，共同打造更安全、公平的金融環境。

