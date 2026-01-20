金融科技執行長力挺給信用卡利率「加蓋」 指高額費用會推升所有消費者物價

以其「先買後付」（BNPL - Buy Now, Pay Later）服務聞名的瑞典金融科技公司Klarna執行長賽巴斯汀．席米亞柯斯基（Sebastian Siemiatkowski）在1月19日接受《The Claman Countdown》節目訪談時，表達對美國總統川普推動信用卡利率上限10%的支持立場，儘管銀行業大多持反對意見。席米亞柯斯基表示：「循環信用卡利率無異於一台剝削機器。」他並讚揚：「川普總統非常明智，願意為了美國消費者對抗銀行。」



Klarna的「先買後付」提供消費者分期支付和商家收單服務，目前已有沃爾瑪（Walmart）等大型零售商客戶，這家金融科技公司去年9月10日在紐約證券交易所上市，主要競爭對手有Afterpay等。

歐洲實施利率上限並未影響弱勢貸款批核

川普呼籲將信用卡利率上限設為10%。1月20日為信用卡公司回應此提議的最後期限。

節目主持人莉茲．克萊曼（Liz Claman）指出，此類聯邦利率上限可能需經國會立法才能合法執行。但席米亞柯斯基主張，美國消費者對銀行業的不公平作法日益不滿。他說：「他們厭倦了信用卡公司玩弄的這些把戲，正在尋找更健康的替代方案。」

席米亞柯斯基批評信用卡業的「破敗系統」導致美國消費者承擔過重成本。他指出：「去年利息費用高達1600億美元，有3100萬美國人支付這些費用。這不是金融服務業，而是一台剝削機器。因此，不必收取如此高的利率。」

席米亞柯斯基的立場與大多數主要信用卡發卡機構相左，後者主張利率上限將限制信用取得，尤其是對低收入借款人。許多機構預測，此上限將削減這些消費者的信用額度。然而，席米亞柯斯基表示，這些警告並未獲得海外利率上限經驗的支持。他解釋：「在部分歐洲市場，已實施利率上限，並未導致銀行現在用來恐嚇的那些後果。」

高額信用卡費用將推升物價

這位執行長還主張，高額信用卡費用會推升所有消費者的物價，即使不使用信用卡者亦然。席米亞柯斯基說：「由於商家費用和信用卡費用過高，雜貨店和零售商不得不平均提高價格，即使是現金支付的顧客也受影響。」他補充：「這對社會不是好系統，而且不公平。」

席米亞柯斯基主張，川普提議的更嚴格規定，有助於恢復信用卡業的平衡。他表示：「以這類要求來約束業界，對一個已迷失方向的產業而言，是健康的。」

