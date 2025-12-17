金融股上攻 小資存股標的一次看！

財經中心／廖珪如報導

金融股續強，不過就個別銀行存股表現，法人推薦兩檔（示意圖／PIXABAY）

受美國就業數據表現分歧影響，美股主要指數跌多漲少，台股17日早盤受到權值股止穩，加權指數以 27,596.18 點開出，隨後在買盤回流支撐，金融與記憶體等族群引領展開反彈，台股類股表現，以金融股狂飆最為搶眼，金融保險類股指數盤中漲幅一度超過 2%，資金明顯回流至高殖利率與防禦型題材，台新新光金（2887）、中信金（2891）、元大金(2885)、永豐金(2890)及富邦金(2881)均改寫股價新高，凱基金（2883）、國泰金（2882）、玉山金（2884）、第一金（2892）同步轉強。

法人首選兩檔

回顧今年金融股表現，法人認為，時序進到入年底，投資者開始關注金控業現金股息發放能力，由於以銀行為主體之金控 2025年獲利表現較佳，故明年配息能力相對較強。就研究部的核心持股中，目前僅能確定玉山金（2884）於明年將發放的現金股息可望優於今年，元大金（2885）、兆豐金（2886）、中信金（2891）則均表示將拉高現金股息發放率，故研究部預估上述金控明年現金股息將有望維持今年水平。展望2026年，因銀行業者核心營運動能可望維持不墜，故研究部目前投資首選為玉山與中信金。

銀行業務穩健

展望 2026年，由於科技業投資需求仍旺，預估銀行業放款動能仍將達中高個位數成長；另外，資產/放款組合優化、外幣存款成本下降與存放比提升均將帶動淨利差持續擴大；因國人理財意識抬頭，財富管理業務需求佳，故正面看待淨手續費收入成長；其他收益方面，Fed 降息循環將導致銀行業者換匯交易收益逐季減少，惟業者手上債券部位之評價可望隨著殖利率下降而增值，其可望部分抵銷換匯交易收入的減降。

匯損疑慮消除

壽險業者多已申請第二桶金與外匯價格變動準備金新制。因近期台幣趨貶且業者外價金餘額充裕，故未來在避險操作將更具彈性；另外，隨著近期傳統避險工具之成本顯著下降，預估業者 2026 年整體避險成本將減輕。因壽險業者近年來陸續發行次順位債充實資本，加上金管會陸續宣布多項在地化與過渡性措施，預估壽險業者接軌 IFRS17與TW-ICS 無虞，惟明年獲利與淨值恐因會計制度調整而減少。

證券動能延續

展望2026年，因AI 相關投資仍持續、Fed 再度啟動降息、台灣與美國均有重要選舉，預估股市資金動能將持續熱絡•預估2026 年台股日均值將延續2025 年動能。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

倒數計時！LINE將更改「這1機制」 一票上班族嗨翻天：廠商剋星

大同華映案損失一次性提列！業界：台灣法院若不認對岸判決 明年可回沖

這輩子都講錯了？他揭「壓軸」意思驚呆眾人 內行曝這2字才是最後一個

