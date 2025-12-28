金融股年底大噴發 外資砸71億狂敲「這檔」

今年金融類股漲幅尚未超越大盤，後勢還有上攻機會。（圖／報系資料照）

台股加權指數上週累計上漲859.67點，收在28556.02點，周漲幅3.10%。在電子股高檔盤整之際，金融股交投火燙，金融類股指數22日盤中攀高到2442.05點，創下35年新高，26日收在2409.01點，小幅下滑12.67點。

今年金融保險類股漲幅尚未超越大盤，意味著還有補漲空間，後勢還有上攻機會；尤其近期獲得資金大幅進駐加碼，金融類股指數12月以來已經上漲8.8%，資金有望續推金融股的「元月行情」。

隨著科技權值股步入震盪修正階段，市場資金開始尋找新的避風港，金融股也展現相對優勢，包括產業基本面穩健，獲利、配息皆穩定。

觀察外資買超前十個股，有檔2電子股、5檔金融股以及3檔傳產股。第一金（2892）成外資買超王，週跌1.5%收在29.5元，成交量湧出36.2萬張，外資狂敲23.9萬張、斥資71.1億元，已連2週買超。

根據證交所公布籌碼動向，三大法人上週合計買超523.10億元，其中外資總計買超190.62億元。觀察外資本週買超個股前5名，第一金（2892）排名第一，買超23萬9146張；中信金（2891）排名第二，買超11萬3881張；再來是國泰金（2882）買超9萬1356張；第四名是華邦電（2344）買超7萬8370張；最後為聯電（2303）買超7萬8226張。

