金融股激勵美股道瓊破48000點！AMD大漲9%

▲金融銀行股表現佳，激勵美股週三造好，道瓊工業指數突破48000點關口，上漲326.86點或0.68%。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國政府停擺即將告一段落，加上金融銀行股表現佳，激勵美股週三造好，道瓊工業指數刷出歷史新高，收盤時首次跨越48000點大關。

綜合《CNBC》等外媒報導，投資人密切關注華府動向，聯邦參議院週一晚間通過一項支出法案，並提交眾議院進行最終投票。眾議院多數黨領袖、路易斯安那州的共和黨眾議員斯卡利斯（Steve Scalise）透露，他預計眾議院將在美東時間週三晚上7點左右，對該法案進行投票。

GuideStone Funds公共投資組合經理查斯坦特（Josh Chastant）指出，美國目前正在經歷史上最長的停擺期，鑑於勞動力市場疲軟，希望看到更多經濟數據得以發布。 隨著美國政府停擺或將畫下句點，市場最新走勢相當兩極，投資人看好政府重開，主要可以從當天金融股漲勢看出，比如高盛、摩根大通與美國運通齊創新高，升幅介於0.7%至3.6%，成為道瓊指數的主要推升動能。

12日收盤，美股道瓊指數上漲326.86點，或0.68%，收48254.82 點；那斯達克指數下跌61.844點，或0.26%，收23406.457點；標普500指數上漲4.31點，或0.06%，收6850.92點；費城半導體指數上漲102.43點，或1.47%，收7082.13點。

除了金融板塊以外，AI板塊交易則延續了本月以來的波動趨勢，投資者仍然擔心科技股估值過高的問題， 超微半導體（AMD）股價上漲9%，但其他科企如甲骨文（Oracle）、帕蘭提爾（Palantir）股價則下跌。

