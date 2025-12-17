金融股續發威！台新新光金爆近64萬張、股價創新高 中信金也飛高
台股17日收在27,525.17點，跌11.49點，跌幅達0.04%，盤中最高來到27,780.69點，台積電收在1430元、跌5元；台新新光金連著二天成交爆大量，受00919換股新增入成分股激勵本日逾63.7萬張，大幅超越昨天43.1萬張；00919群益台灣精選高息ETF超過20萬張居第三名之外，僅花兩天就填息。
本日金融股仍是一片紅通通，成交量、股價也皆大揚，台新新光金收在21.25元，漲1.20元，漲幅達5.99%；中信金成交超過12.5萬張，收在48.95元，大漲2.30元，漲幅達4.93%；國泰金則超過7.6萬張，收在73.20元，漲3.00元，漲幅達4.27%。
凱基金成交量也超過7萬張，收在17.45元，漲0.35元，漲幅2.05%；永豐金則以28.90元作收，漲0.85元，漲幅達3.03%；玉山金收在33.50元，漲0.55元，漲幅達1.67%；元大金39.35元，漲0.55元，漲幅1.42%；富邦金97.30元，漲1.30元，漲幅1.35%；華南金31.80元，漲0.45元，漲幅1.44%；第一金29.25元，漲0.35元，漲幅1.21%。
根據台灣指數公司公布的00919成分股最新調整成分股，新增8檔排除8檔個股。新增8檔包括華碩（2357）、台新新光金（2887）、文曄（3036）、大聯大（3702）、大成鋼（2027）、卜蜂（1215）、長榮鋼（2211）、可寧衛（8422）。
市場研析，台新金與新光金已於2025年7月正式完成合併後，效益逐步顯現，壽險與銀行雙引擎帶動盈餘表現改善， 11月自結稅後淨利約52.0億元，累積稅後淨利及每股稅後淨利EPS分別為339.0億及1.79元。若不計入外匯價格變動準備金，累計EPS為2.12元。
台新銀行11月稅後淨利19.1億元，累積稅後淨利為195.9億元，較去年同期增加17.0%；新光銀行11月稅後淨利6.6億元。台新人壽11月稅後淨利6.9億元，主係投資收益表現佳挹注本月獲利；累計稅後淨利30.5億元，較去年同期增加；新光人壽11月稅後淨利15.4億元，7/24~11/30累計稅後淨利44.6億。
看更多 CTWANT 文章
神秘返台1／周子瑜低調返台工作照曝光 母女一同現身行程保密到家
夏于喬宣布懷孕！ 曬「最佳準媽咪」獎盃：在年末得到最大獎
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
其他人也在看
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 17
聯電股價重返50元 下午重訊說明這事
晶圓代工廠聯電（2303）將於今（17） 日下午4點於證交所召開重訊視訊記者會，由資深處長林俊宏說明參與欣興電子（3037）現增事宜。聯電今股價站回50元關卡，以50.4元作收，上漲1.2元、漲幅2.44%，成交量12.12萬張。到昨為止，外資連15買，近1個月累計買超37.72萬張，投信則賣超逾1自由時報 ・ 1 小時前 ・ 2
大摩喊目標價330元！國家隊趁甜甜價補貨「這伺服器大廠」 再砸4.9億敲進記憶體3檔
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（16）日終場收在27,536.66點，下跌330.28點或跌幅1.19%。據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市個股方面...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 2
00919填息了！僅花兩天 128萬股民息利雙收
百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第11次除息填息了！統計本次僅花兩天就填息年化配息率10%。今日在金融股大漲帶動下，00919一早以21.75元開出後，隨即穩定上揚至22.19元完成盤中填息，最高價位到22.2元，也讓參與第11次填息的投資人息利雙收。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 4
台積電產能隱憂／熊本廠驚爆虧損 台積電緊急調整全球產能救火
因為AI需求超火熱，全年業績上看3.7兆元的台積電，近期傳出日本熊本廠（JASM）產能利用率低迷、虧損無法止血的消息。本刊調查，身為掌舵者的台積電董事長魏哲家，要求內部規劃全球產能大調整，熊本二廠將從原本計劃的六奈米，直攻生產二奈米，同時台積電也淡出成熟製程，全面空出舊廠升級至先進製程。「目前AI獨強，台積電想擴產卻地不夠用，CC（魏哲家）決定對全球產能進行大調整，打造最佳戰力。」知情人士透露。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 91
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
128萬股民揪心！00919今除息 盤中翻黑陷貼息
擁有逾128萬受益人的季配型高股息ETF群益台灣精選高息（00919）今日（16）進行除息，本季配息0.54元，首日參考價為21.65元，受大盤修正拖累，股價盤中翻黑，暫呈貼息窘境。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
AI股綠到發慌！波若威、創意慘摔 唯這「IC設計廠」強漲逾半根領軍全場
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（15）日持續受美股重挫影響，早盤開低跌近150點，截至9點45分跌勢持續放大，暫報27,544.48點，下跌322.46點，跌幅1....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
00919新納成分股 台新新光金爆63萬張巨量改寫新天價
00919新納成分股 台新新光金改寫史上第二高價Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 1
記憶體吃緊...豪砸23億擴產！華邦電「目標價上看百元」成交炸242億 這千金股「11月營收創高」重摔8%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（16）日開低走低，終場跌330.28點，以27,536.66點作收，跌幅1.19%，成交金額5258.51億元。觀察今日成交額排...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
《基金》今年ETF績效1次看 0050僅排第11
【時報-台北電】距離年底封關還有2星期，全年ETF績效即將出爐，統計截至上周(12/12)為止，主題型ETF今年大放異彩，前10名中共有4檔入列，且囊括前3名，分別為復華中國5G(00877)、元大航太防衛科技(00965)及第一金太空衛星(00910)，報酬率都超過5成；國泰數位支付服務(00909)則奪下第10名，前十名ETF漲幅超過3成2，勝過元大台灣50(0050)（報酬率32.37%，名列第11名）。 今年除了AI表現傑出，主題型ETF也都火紅，尤其快到年底績效結算，投資人引頸期盼今年誰是大贏家。 根據統計，今年國防、太空、加密貨幣以及AI相關績效亮眼，冠軍復華中國5G報酬率讓人驚艷，去年以13.21元封關，今年最高漲至25.6元，上周以24.92元作收，漲幅高達88.6%。 達人指出，00877前5大持股包含成都新易盛、立訊精密、中際旭創、富士康工業互聯、兆易創新，且前4家持股比重都在8%以上，配置相當集中，買進等於可以參與大陸通訊產業發展。00877現下規模約40億元，受益人數1.1萬。 而第2名00965前5大持股則有三菱電機、台積電、日本電氣(NEC)、帕蘭泰爾(Pa時報資訊 ・ 1 天前 ・ 3
外資狠砍萬張！廣達收跌近3%失守270元大關 分析師：買點來了
代工大廠廣達（2382）昨日遭外資狠砍1萬4,501張，終止連11日買超態勢，今（17）日開盤以269.5元小幅下跌開出後，股價持續走弱，終場收在265元、跌幅2.93％，失守270元大關。不過，運達投顧分析師陳石輝指出，今日的拉回反而提供短線偏多操作的進場機會。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 4
記憶體狂飆／兩萬變三萬多、三萬多變五萬？筆電漲價風暴全面來襲
記憶體狂漲下，筆電到底會漲價多少？TrendForce在11月中預估，2026年全球筆電售價漲幅可能將達5～15％，業界人士多認為過為保守，漲幅應少說兩、三成，甚至如果筆電品牌「放飛自我」、將記憶體漲價完全轉嫁給消費者，每一台筆電恐怕都會大漲一萬元以上，換言之，三、四萬元的中高價筆電將變成四、五萬元，兩萬多元的低價筆電變成三萬多元的中價產品。鏡報 ・ 1 天前 ・ 18
攻矽光子、布局美國！聯電14天狂吸122億鉅資 「這3檔」獲三大法人齊搶3.5萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（15）日開低走低，早盤一度大跌513.15點至27684.87點，終場加權指數收在27866.94點，下跌331.08點，跌幅1.17%，成交...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
秒填息不到一分鐘...群聯填息秀只賺到了個寂寞
群聯（8299）今（16）日除息，每股配發現金股利6.2283元，因除息參考價高掛1,120元，只要上漲0.54％即告全數填息，市場預期群聯今日全數填息機會高，不料碰到AI泡沫化變局，台股續跌，群聯填息秀也跟著變調，只有15張成交量得以1,130元成交，宣告全數填息。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
外資買不停！聯電衝今年新高價 分析師：非常牛皮難大漲
晶圓代工廠聯電（2303）獲外資力拱，股價逐步走升，今（17）日早盤一度來到50.9元，創下今年新高價，截至上午9時45分，暫報50.3元，上漲2.2%，成交量逾4.3萬張。摩爾投顧分析師林漢偉表示，股價歷經長時間低迷，近期則獲外資卡位推升股價，但尚未出現大幅度上漲的跡象。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 1
外資一週買超254億 光這2檔金控買超逾25萬張
根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/8~114/12/12）外資在集中市場總買進金額為8,342.59億元，總賣出金額為8,088.05億元，買超為254.54億元，另統計自114年年初至12月12日止，外資總買進金額為33兆5,440.66億元，總賣出金額為34兆52.06億元，累計賣超為4,611.40億元。外資總持有股票市值為43兆3,375.33億元新台幣，占全體上市股票市值的47.21%，較12月5日的42兆8,903.62億元新台幣，增加4,471.71億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
甲骨文反擊空頭亮AI接單證據 將加大對鴻海、緯創等釋單
市場憂心甲骨文面臨AI業務泡沫化之際，該公司最新上傳主管機關資料顯示，截至11月的三個月內，已敲定約1,500億美元（逾...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
外資逃殺 台幣貶1.78角
AI泡沫疑雲再升溫，美股四大指數上周五重挫，台股15日開盤一度暴跌500點，外資擴大賣超台股且全面匯出，衝擊新台幣匯率跟著重貶，終場狂挫1.78角，匯價一舉站上31.3元價位，匯銀主管預估，短線關鍵全看美股，若持續崩跌並拖累台股，新台幣將進一步貶破31.4元，甚至衝向31.5元重要心理關卡。工商時報 ・ 1 天前 ・ 5
焦點股》美光即將公布財報 記憶體族群翻漲
美光即將公布財報，AI持續帶動記憶體缺貨漲價，在市場看多情況下，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）、旺宏（2337）、十銓（4967）、威剛（3260）、創見（2451）等記憶體族群今日成交熱絡，股價紛勁揚，成為盤面主流類股之一。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 1