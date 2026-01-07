金融股走弱拖累 美股道瓊跌近500點、台積電ADR挫逾2.5％

AI熱潮延續2026年的牛市行情，不過美國股市週三走勢分歧，道瓊工業指數回檔近500點，那斯達克指數小幅收高，標普500指數和費城半導體指數則震盪走低，台積電ADR也下跌超過2.5％。（請聽AI報導。）

年初以來股票市場火熱，但美股週三從歷史高點回落，主要指數除那斯達克以外以跌作收。摩根大通及黑石集團等金融股走弱，拖累標普500指數表現，投資人轉向AI概念股，輝達及Alphabet走高，帶動那斯達克指數上揚。

道瓊工業指數週三收盤下跌466點，跌幅為0.94％，收在48996.08點，標普500指數下跌23.89點，跌幅為0.34％，收在6920.93點，那斯達克指數上漲37.10點，漲幅為0.16％，收在23584.28點，費城半導體指數下跌76.06點，跌幅為0.99％，收在7574.87點，台積電ADR下跌8.66美元，跌幅為2.64％，收在318.77美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。