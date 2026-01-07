金融裁罰連4年未達標 銀行業仍是最大苦主

金融監理裁罰力道減弱。金管會公布去(2025)年全年裁罰統計，針對金融三業及上市櫃公司合計開罰新台幣2億255萬元，雖較2024年增加13.88%，但金額仍創下近7年次低水準，僅高於2024年；若對照年度預算數2億6,337萬元，實際達成率約76.9%，連續4年未達預期。

從預算執行面來看，金管會近年編列的罰鍰收入目標，明顯高於實際開罰結果。2022年至2024年原編列預算2億9,136萬元、3億2,853萬元與2億7,468萬元，但實際達成率僅87%、77.3%與64.8%，裁罰收入與預期之間的落差已成常態，而非單一年份現象。

進一步觀察裁罰件數，去年合計開罰297件，比2024年的307件減少10件；件數與金額呈現「件數下降、金額溫和回升」的結構性差異，也反映裁罰重心逐漸集中於少數較高額案件，而非全面性擴大開罰。

以3大業務局來看，銀行業成為去年罰鍰金額唯一上揚的業別。銀行局全年裁罰17件，年減1件，但金額達7,034萬元，年增逾6成。銀行局指出，主要原因在於去年高額裁罰案件數較多；不過，若與2022、2023年分別超過1億元的規模相比，去年仍低於過往水準。

保險業方面，去年開出罰單36件、金額5,402萬元，件數略升、金額小幅下滑。保險局說明，前(2024)年針對保經保代執行專案檢查，部分案件因程序時程因素延後至去年裁罰，導致件數彈升，但整體裁罰金額未見放大。

證券、期貨與投信投顧業合計裁處58件、金額2,885萬元，件數與金額均較2024年縮減；至於上市櫃公司部分，全年裁罰186件、金額4,934萬元，件數與金額同樣呈現減幅。整體來看，非銀行部門的裁罰規模維持低檔。

若拉長時間軸比較，金管會裁罰金額高峰落在2021年的3.34億元，其後隨著重大金融缺失案件減少，裁罰金額逐年下修，2024年更降至1.78億元、創9年新低；2025年雖回彈至2.02億元，但仍處於相對低水位。

