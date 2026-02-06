金融詐騙年度3大關鍵字！國泰世華銀曝話術 國壽客服阻詐846萬

詐騙事件層出不窮，金融業成為阻詐重要防線！警政署最新統計，2025年1至7月，國泰世華銀行臨櫃成功攔阻詐騙案件逾1400件，為民眾守護11.2億元，而詐騙3大關鍵字為「買黃金、裝潢款、借貸」；此外，國泰人壽2025年1月至11月共阻詐179件、金額逾1.39億元，從中分析，前三大詐騙樣態依序為「假投資、假交友、假檢警」。

國泰世華銀舉例，有客戶至分行欲提領46萬元，聲稱為老屋裝修款，並表示將有工人到家收款。然而，客戶卻無法提供報價單、裝修照片，亦不記得家人或師傅聯絡方式，說詞反覆不一。

經行員細心關懷並檢視交易紀錄，發現客戶一周前已提領45萬元，便立即通報警方，警方到場後協助聯繫該客戶家屬，確認家中並無裝修工程，並發現為假投資詐騙，成功阻止詐騙發生，避免重大財損。後續並已啟動聯行關懷機制 ，展現銀行與公部門緊密合作，共同守護民眾財產安全。

另外，國壽舉「假投資」詐騙案件為例，客服人員在保戶臨櫃辦理解約846萬元時，敏銳察覺「購買黃金並於虛擬平台交易」的異常行為，立即啟動關懷並協助報警，成功阻止詐騙；「假交友」案例則揭示詐騙集團利用「網路交友＋投資」雙重手法，保戶原欲再投入270萬元，經客服人員與警方合力勸阻，避免損失擴大。

「假檢警」案件中，詐騙集團假冒檢警要求解約所有保單，所幸國壽第一線客服人員與警方聯手，終止解約流程，守住保戶退休金。

國泰金提醒民眾如遇常見的詐騙關鍵字，務必提高警覺，並盡速撥打各客服專線或165專線求助，避免掉入詐騙圈套，守護自身財產安全。

