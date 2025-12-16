金融評議中心已受理破萬申訴 這類爭議最多

▲根據財團法人金融消費評議中心最新統計，截至2025年第三季，已受理超過1.1萬件申訴件，年增4.3%，而評議案件已達4600餘件，年增長16%，整體案件量預估將超越往年。（圖／shutterstock）

今（2025）年9月15日國內13家融資租賃公司率先納入《金融消費者保護法》適用範圍，根據金融消費者評議中心統計，9月至今已受理15件申訴，若加總其他申訴件，截至今年第3季，已受理超過1萬1千件申訴案，較去年同期增加4.3%，而進入評議案件則有4600餘件，年增16%，整體案件量預估將超越往年。至於案件爭議類型大多與往年相近，以保險理賠占7、8成，信用卡盜刷與詐騙相關申訴案也上升。

金管會今年6月公告將中租迪和、和潤、裕融及日盛台駿等共計13家融資租賃企業納入《金融消費者保護法》，並自9月15日生效。評議中心董事長杜怡靜指出，自納管後該中心每月約收到50件諮詢案，至12月初約受理15件申訴案，綜觀目前爭議類型，多為合約條件爭議，例如利率、還款金額過高或違約金等情形。

此外，也有民眾購買美容、電腦等課程或商品，卻未注意課程契約內容及購買金額，或有透過代辦業者辦理而衍生相關爭議等情形。

杜怡靜提醒，融資租賃業者應明確揭露利率、費用及違約金並向客戶清楚說明，而民眾在簽立任何契約均應謹慎閱讀契約內容，一旦簽名或蓋章後仍應負法律責任。評議中心明年將視案件受理情形，規劃透過實際評議案例與融資租賃業者進行法規及案例的宣導。

此外，杜怡靜指出，今年很多在調處階段就結案的案子有增加，若以純件數觀察約成長10%，因此，相對進入評議階段的就變少，至於金融消費爭議，保險理賠與信用卡盜刷爭議都有，其中保單理賠多數與醫療實支實付理賠爭議有關。

至於金融評議中心申訴流程，一般民眾提出申訴後，若30天內未業者未處理或消費者不接受結果，在收件或期限屆滿後60天內，向金融消費評議中心提出評議申請。 評議中心受理後，會進行調處、預審，再由評議委員會做出決定。 若雙方接受，法院核可後具備確定判決效力；若不接受，仍可向法院提起訴訟。金融評議中心一般評議雙方接受的最高金額為120萬（一般理賠）及12萬元（非投資商品及多次給付醫療險給付）。

