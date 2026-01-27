金融評鑑 凱基證券締造多項第一

凱基證券董事長許道義(後排右二)、總經理黃幼玲(後排左二)率領團隊合影。

▲凱基證券董事長許道義(後排右二)、總經理黃幼玲(後排左二)率領團隊合影。

面對金融市場高度競爭與快速變革，凱基證券堅持「以客戶為中心」的理念，2025年持續在多項金融評鑑中締造亮眼成績，囊括海內外共86項大獎，獲獎數量與獎項類型雙雙創下新紀錄，涵蓋證券經紀、財富管理、資本市場、數位創新、研究分析及永續發展等各項業務，其中奪下17座國際級大獎、14座永續金融相關獎項更是寫下新猷，彰顯長期深耕金融市場的卓越成果。

隨著金融科技快速演進，凱基證券持續加大數位轉型力道，將科技創新視為提升服務效率與客戶體驗的關鍵引擎，不僅摘下「國家品牌玉山獎-最佳產品獎」的國家級榮耀，更榮獲卓越證券「最佳智能理財獎」、工商時報數位金融獎「數位服務獎」、財訊「最佳數位智能系統獎」等獎項，透過優化使用介面、強化系統並結合智能分析工具，凱基證券有效提升投資人操作便利性與交易效率，讓數位科技真正成為貼近客戶，幫助客戶打造「小資金 大未來」的富足藍圖。

凱基證券在財富管理領域，堅持「不為產品找客戶，為客戶找合適的產品」理念，勇奪今周刊「財富管理銀行暨證券評鑑」年度評比9項大獎、財訊「財富管理大調查」5項大獎、工商時報「多元信託獎」雙獎榮耀及SRP亞太區3項大獎等，協助不同客群因應市場波動、穩健累積資產，展現在國內財富管理市場的領先地位。

凱基證券也持續活絡資本市場，積極推動金融業務，榮獲國際知名媒體財資雜誌（The Asset）年度6項大獎、亞洲金融雜誌（FinanceAsia）2項大獎殊榮，多年來更持續榮獲證交所、櫃買中心等主管機關獎項肯定；而凱基投顧長期累積的研究實力，協助凱基證券的外資機構業務市占率長居本土券商的龍頭，專業團隊摘下Extel台灣最佳券商6項大獎，憑藉專業與前瞻性獲得業界的高度評價。

此外，凱基證券長期重視客戶需求，深耕全方位理財業務，落實公平待客，2025年榮獲金管會公平待客評核前25%績優、台北市中高齡者友善企業認證、旺旺中時「金融服務評鑑大賞」及TSAA「臺灣客服中心評鑑」等榮耀；同時展現防堵詐騙的決心，榮獲證交所「反詐騙評鑑卓越獎」，創下連續兩年備受主管機關肯定的績優紀錄。

同時，為了永續發展，凱基證券積極推動低碳營運、永續金融與環境保護行動，為證券業唯一奪得TSAA「台灣永續行動獎」4項大獎，同時榮獲TCSA「台灣企業永續獎」雙獎、天下雜誌「企業減碳溫度計」最高等級評比、台北市行動氣候獎等，顯示其將永續理念落實於日常營運獲肯定。凱基證券深知人才是企業永續成長的關鍵，長期投入員工培訓、職涯發展與多元共融文化，不僅連續五年榮獲幸福企業獎，並榮獲金彝獎「傑出人才培育獎、傑出證券人才獎」等四項大獎，讓人才成為推動創新與服務品質的重要動能。

凱基證券將持續以專業金融服務為核心，結合科技創新與永續思維，打造有溫度的金融服務，期許在變動的金融環境中與客戶穩健前行，攜手迎向富足人生。