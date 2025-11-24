金融超級法說周鳴槍！富邦金站回5日線熱場 五大重點一次看

金控龍頭之一的富邦金（2881）22日舉辦運動家庭日，董事長蔡明忠於會上除了表示「健康比賺錢重要」，也指出今年獲利將力戰新高，早盤股價強彈逾3%、觸及5日線，為金融業超級法說周奪得好彩頭！並帶動國泰金（2882）、凱基金（2883）、國票金（2889）、玉山金（2884）、台新新光金、中信金（2891）、彰銀（2801）、臺企銀（2834）等聯袂揚升。

金融業「超級法說周」本周正式登場，四大金控與三家銀行接力上陣。法人指出，本周法說會的五大重點將集中在獲利展望、股利政策、Fed 12月是否降息、新台幣匯率走勢，以及壽險業投資與避險策略，預料金融族群將成資金關注焦點。

廣告 廣告

本周富邦金、兆豐金（2886）、合庫金（5880）、國泰金將分別於24日、25日、27日、28日召開第3季法說會；彰銀、台企銀、高雄銀（2836）則選在26日登場。法人預期，在美國利率政策不確定、匯率波動仍高的背景下，管理階層對第四季獲利與明年展望的指引，將牽動整體金融股評價。

富邦金今年前10月稅後純益1,088.4億元。董事長蔡明興表示，若非9月匯率因素干擾，累計盈餘應已接近1,400億元，對全年獲利挑戰去年1,508億元歷史新高「有相當信心」。他並強調，台灣出口動能強勁，外銷訂單成長逾20%，單月出口額甚至超越韓國，在全球經濟波動中表現亮眼。

此外，針對外界討論AI是否過熱，蔡明興直言「AI才剛開始，算力仍遠遠不足」。他透露，與廣達董事長林百里、聯發科執行長蔡力行近期聊天時也談到，目前大型科技股本益比僅10–20倍，「相當委屈，仍有成長空間」。

面對市場最關注的12月降息機率，蔡明興認為「美國降息是遲早的事」。由於美國政府債務沉重，高利率難以長期負荷，雖可能延後，但降息方向確立。

富邦集團22日舉辦運動家庭日，以「永續」與「運動」為主軸。董事長蔡明忠強調「健康比賺錢重要」，並表示集團全年獲利將力戰新高。激勵富邦金今早盤股價強彈逾3%、觸及5日線，成為超級法說周的領漲亮點。

法人預期，若業者普遍釋出樂觀展望，加上Fed降息預期升溫，有望帶動金融股轉強。

【看原文連結】

更多udn報導

明顯溫度差？高市熱情擁抱義總理 與李強疑｢眼神交會｣

失業男撿提款卡6小時爽領18萬 失主報案他下場慘了

普發1萬變9千 ATM直接｢吃掉1千｣銀行回覆讓他崩潰

毀容式演技？宋茜只會瞪眼、情緒生硬 男主角慘成路人