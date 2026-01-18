金融震撼彈！IMF點名台灣「失衡到離譜」 美元曝險全球第一

國際貨幣基金（IMF）的報告形同震撼彈！在最新的《全球金融穩定報告》中，IMF罕見點名台灣與南韓出現驚人的結構性失衡，其中台灣持有的美元計價資產匯率曝險程度，竟高達外匯市場交易量的 45倍，高居全球主要經濟體之冠，甚至被形容為「失衡到離譜」。

新台幣、美元示意圖。（圖／中時報系資料照）

曝險比例飆破45倍 台灣匯市深度拉警報

根據IMF發布的數據，這項指標是用來評估一國外匯市場在面臨衝擊時的吸收能力。報告示警，台灣持有的美元計價資產規模與南韓相近，但由於台灣的外匯市場規模相對較小，導致「匯率曝險美元資產」與「市場交易量」的比率大幅飆升至45倍。

這是一個什麼樣的概念？相比之下，同樣被點名風險偏高的南韓，其倍數約為25倍；持有最大規模美元資產的日本，因匯市規模龐大，比率低於20倍；而德國、法國等歐洲主要國家，該指標僅為個位數。IMF直言，台灣這種相對於外匯市場深度而言「過於龐大」的曝險，已構成極高的結構性風險。

恐怖情境：「搶著避險」恐引爆匯市巨震

IMF在報告中特別點出市場最擔憂的「搶著避險」（rush to hedge）風險。報告分析指出，雖然全球外匯市場流動性深厚，但在宏觀金融不確定性升高的時期，資產負債表存在嚴重幣種錯配的結構脆弱性，將會放大市場壓力。

一旦全球投資人同步尋求匯率避險，短時間內出現大規模的美元遠期拋售，像台灣這樣曝險程度極高、市場深度又不足的國家，恐難以在短時間內消化巨大的價格波動，導致匯率震盪被迅速放大，進而波及整體金融環境,。

南韓已出手救市 台灣投資人需警惕

面對同樣的風險，南韓政府已採取行動。除了南韓國民年金進行策略性匯率避險外，南韓政府亦針對個人投資者（俗稱「西學螞蟻」）推出美元遠期拋售產品，試圖透過政策引導來穩定外匯市場。

IMF強調，這類結構性失衡對於非儲備貨幣國家是重大警訊。在資產估值過高、地緣政治緊張局勢加劇的背景下，金融穩定風險居高不下，台灣作為全球美元曝險第一的國家，投資人務必高度關注後續的匯率劇烈波動風險,。

