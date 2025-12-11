金融高階主管前進世新覓人才 實習說明會為學生鋪路職場

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

世新大學管理學院昨（10）日舉辦「金融行銷實習」課程實習企業說明會，邀請到元大銀行、板信商業銀行、群益金鼎證券、大昌證券及大昌期貨等五家知名金融機構高階主管，為有志於踏入金融服務業的大四學生剖析企業實習內容與人才需求方向。透過專業分享與互動交流，協助學生掌握金融產業的最新趨勢，並在進入職場前做好充分準備。

元大銀行、板信商業銀行、群益金鼎證券、大昌證券及大昌期貨等金融機構高階主管與世新大學校長陳清河及多位師長合影

活動現場不僅有財務金融學系學生，也吸引了不同院系的學生參與，氣氛熱烈。各家金融機構詳細介紹實習職缺與相關福利，並強調實習生將享有新人底薪補助、證照獎金、公司免費課程培訓等多項福利。業者也允諾，若學生在實習期間表現優異，畢業後將有機會直接轉為正式員工，為職涯發展奠定穩健基礎。

世新大學校長陳清河特別感謝各大金融機構的支持，並肯定財金系多年來致力於培養學生實務能力的努力。他表示，校方將持續提供更多資源，協助學生與業界建立緊密連結。管理學院院長江岷欽則勉勵學生以專業態度與熱忱迎接實習挑戰，並善用每次與業界互動的機會，累積實戰經驗。

世新大學管理學院114-2「金融行銷實習」課程企業說明會，產學交流氛圍熱烈

財金系主任吳秋慧表示，此次參與的金融機構提供為期半年的實習機會，讓學生提前熟悉職場環境，強化實務能力並提升就業競爭力。特別的是，學生若與實習企業成功媒合，畢業後可選擇離家較近的營業處任職，順利銜接職場需求。她鼓勵學生珍惜實習過程，深入了解產業運作與願景，為自身開拓亮麗的職涯發展。

世新大學財務金融學系以實務導向的教學模式著稱，並積極結合財富管理、金融服務行銷、人工智慧與財務大數據等領域，讓學生在金融專業訓練中，掌握AI工具運用與數據分析的跨域能力。透過與業界的緊密合作，該系為學生打造多元且具彈性的學習環境，並藉此次實習說明會展現其在培育金融專才上的卓越成果。

