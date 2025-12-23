金融「武器化」! 美宣佈對台軍售不到48小時 中國大賣118億美元美債報復

美軍最新對台軍售賣了82套海馬斯系統與ATACMS遠程導彈給台灣。 圖：翻攝自X／Battles Insight

[Newtalk新聞] 美國政府近日正式批准向台灣出售總價超過 100 億美元的武器裝備，裡頭有包括「海馬斯」火箭炮在內的大規模殺傷性武器。而幾乎就在這之後不到 48 小時，美國財政部發佈資料：中國已經減持了 118 億美元的美國國債，總持有量降到了 6,887 億美元，在國際戰略博弈中，很少有純粹的「巧合」。

對此，中國專欄《徐量》表示，中國的反應如此迅速，說明兩點 :

第一，過去面對美方挑釁，中方可能更多採用外交上的抗議、交涉、召見大使。這些當然仍在做，但如今，中國增加了一種更硬核、也讓對方更感「肉疼」的手段——拋售美債。這是一種美國立刻就能聽懂的「語言」：你在挑戰我的核心利益，我就能動搖你金融體系的根基。

美國總統川普。 圖 : 翻攝自騰訊網/徐量

第二，為何挑選美債？因為美債是美國國家信用的核心體現，也是其金融霸權的重要支柱。眼下美國通脹仍處高位，政府債務上限危機反復，兩黨政治纏鬥不休，在這個敏感時期，身為全球主要債權國之一的中國持續減持，無疑是在向市場發出一個追問：美國國債真的還像以前那樣「安全」嗎？這個動作，直接觸動了華爾街和華盛頓最敏感的那根神經。

《徐量》指出，北京這 118 億美元的減持，與其說是針對單一事件的「反擊」，不如說是一個長期戰略的堅定路線，也就是說，不管美國是否對台軍售，中國減持美債、優化海外資產配置的大方向都不會改變。

《徐量》強調，美國向來擅長將美元和金融體系「武器化」。而中國作為它主要債權國之一，也一直在積累經驗和調整策略。這種調整並非要發動金融攻擊，而是經由市場化、可預期的資產配置變化，來傳遞戰略意志。

中國大量拋售美國國債，報復美國軍售海馬斯給台灣。 圖 : 翻攝自騰訊網/徐量