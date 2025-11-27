金裕貞《親愛的X》演出早有伏筆！曝10年前就想挑戰 童星轉型大成功

金裕貞演出《親愛的X》惡女「白雅珍」後，佳評不斷，被譽為是她的人生代表作，但各位有所不知的是，該劇竟早早已在她22年演藝生涯規劃布局之中！當大家聽到她的一番解釋時，都不禁對這位童星起家的演員，豎起大拇指按讚。

從她在YouTube節目《妖精餐桌》娓娓道來的成長故事和心路歷程，也可以感受到她對從小當演員和轉型的思考相當清晰，那種可以把困難自己慢慢消化的能力，相當令人佩服，難怪轉大人也不會走到歪路。

從小看劇本學習韓文

主持人鄭在炯一開始就強調：「裕貞是我們一起從4歲開始養大的。」因為她從4歲開始拍廣告，因為太可愛紅遍全韓，接著5歲就一路演戲到現在。

金裕貞坦言，當時她連韓文都是看著劇本學習的，先是靠身邊人口述背誦臺詞，背著背著意外練就超強的記憶力，所以她念書時特別擅長韓文課，閱讀理解能力也比一般人快。

但談到數學她就退避三舍，不過整體而言，她挺喜歡上課唸書的，成績也偏中上，承認自己求知欲很強。然而她光是小學就因為不斷搬家換了三所學校，每每因為演員身分造成校內騷動。

起初同學都把她當作明星看待，學校生活還算快樂，可是當她11歲演出《九尾狐：狐狸小妹傳》之後，氣氛卻改變了，很多男同學都叫她「九尾狐」，在韓國類似狐狸精的意思，那時她才接收到一種討厭的感覺。

童年的金裕貞相當可愛。（劇照）

把自己關在房間一個月不出門

金裕貞第一次感受到觀眾強大的關注，則是13歲演出《擁抱太陽的月亮》的時候，而且這還是她當童星以來，父母讓她自己作主、挑選的第一個劇本，當下她看了就非常喜歡、很想演出。

這次的爆紅，也才是金裕貞第一次有意識感覺自己紅了，偏偏又正值青春期之際，讓她整個人變得很迷惘，期間，自稱大胃王的她，經常靠吃解決煩惱。

直到16歲她突然感覺好像不認識自己了，整整有一個月的時間，都把自己關在房間完全不出門，把燈關了一個人躺在床上，不斷想著「我到底是誰？我的個性是如何？」

所以那時候金裕貞會自以為叛逆地故意接一些、具有挑戰性的角色，比如電影《秘密》的爸爸是個殺人犯、《優雅的謊言》演出霸凌者、電視劇《憤怒的媽媽》也與校園暴力有關。

也因為這些角色，讓原本不懂何謂「抽離角色」的她，首次體會到這點的重要性，同時幸虧金裕貞的個性使然，即使飽受青春期困擾，也不會闖什麼大禍，頂多在家裡發發牢騷。

此外，金裕貞媽媽經常耳提面命對她講的一句話「妳要學會往後走」，也起了大作用，媽媽說：「妳比同齡人更早開始工作，也會工作得更長久，所以要學會走慢一點、學會往後走。」如今她終於明瞭「往後退一步」的重要性。

難怪當《雲畫的月光》大爆特爆時，她會感到害怕，同時也感到「登大人」、作為主角的巨大壓力。

《擁抱太陽的月亮》和《雲畫的月光》讓金裕貞紅遍大街小巷。（劇照）

10年前就規劃好演出《親愛的X》

不過，在別人看來最難跨越的「童星轉大人」階段，對金裕貞來說其實算很成功度過了。

因為她有體悟到「如果我硬要向大家展示什麼」或者「表現得太急太用力」的話，一這麼做的瞬間所有東西都會崩盤，所以她有習慣把未來十年的計畫先規劃出來，拉長時間看事情，雖然只是一個大方向，但至少不會讓自己往奇怪的方向前進。

金裕貞解釋：「我不是一開始就想著『我一定要在某部作品裡演什麼角色』，因為大眾已經有一個很明確、也很喜歡的“我”的形象，只要我突然想跳脫、或者打破那個形象，大家就會產生很強烈的排斥感。」

「所以我會拉長時間來看，心裡想著『總有一天會出現一個機會』，等那個機會真的來到之前，我得先累積足夠的時間跟經驗，才有能力把那個角色撐起來。也為了先把底子打好，那段期間我都選擇比較大眾化、好入口的作品。」

「那時候我心裡是這樣想的：『至少等我到二十五、六歲，或者快三十歲的時候，再去挑戰一些新的東西，應該就可以了』，所以我一直抱著『到了那個時候再看看吧』的心情工作，很奇妙的是，就在我覺得『好像可以了』的那個時間點，《親愛的X》就找上門了。」

更巧合的是，金裕貞的確是在自己預想的二十五、六歲，也就是現在，遇見了《親愛的X》，真是不可思議，而她的演技也沒有讓大家失望，把「白雅珍」這個反社會人格複雜角色，詮釋得絲絲入扣。

難怪導演李應福會大讚她「演技瀕臨神級」，令人十分期盼，金裕貞的下個十年計畫會是什麼？

《親愛的X》成為金裕貞另一部顛峰之作。（劇照）

