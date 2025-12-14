金裕貞遭主持人逼哭？ 淚訴：拿我作品開玩笑

南韓女星金裕貞。（圖／翻攝自IG you_r_love）





南韓女星金裕貞，日前到演員文相勳的網路節目作客，但對方卻嘲笑她是出道22年的老古董，最後甚至還認錯她演的戲劇，最終讓她當場落淚，影片在韓網掀起熱議，不過這節目的主題是反串，因此金裕貞才會秒落淚，這精湛演技也讓粉絲再次讚嘆。

文相勳南韓藝人vs.金裕貞：「各位我們歡迎老古董，金裕貞小姐，（老古董嗎？）對啊！出道22周年，那確實是資深到不能再資深了，（這個形容好像不太好）。」

訪問才剛開始，竟然就用老古董來介紹對方，整場氣氛瞬間降到冰點，南韓女星金裕貞年僅26歲，但4歲就出道，童星出生的她，上節目卻被各種嘲弄，根本笑不出來。

南韓藝人金裕貞vs.文相勳：「（您一直把我努力拍攝的作品當作開玩笑），開玩笑啦！開玩笑，結束後我馬上就會看，對不起。」

會在短短5秒內落淚，全是因為訪談過程，主持人不僅故意把金裕貞曾出演的電影，《20世紀少女》講成《21世紀少年》，甚至還搞錯飾演角色，不過這一段影片一出，立刻在網路上發酵引發討論。

韓劇《親愛的X》：「為什麼像你這樣的惡魔能過得好，聖希你失敗是因為你笨，別怪別人。」

近期因為新劇，她把惡女演到極致，超級腹黑又沒人性，就讓不少網友入戲太深，出現負面聲音，認為她是在節目上做秀，也有粉絲護航，主持人應該要道歉。但真相其實並不是這樣，引發爭議的節目，主題剛好就是反串，因此金裕貞才會表現不屑甚至落淚。

她會有這麼好的演技，全是因為她戲齡已經有22年。

韓劇《擁抱太陽的月亮》：「雖然我們初次見面時，有些不愉快，從此既往不咎友好相處如何。」

金裕貞這回從國民妹妹，搖身一變成為瘋批惡女，成功吸引觀眾眼球，也讓粉絲再一次讚嘆她的細膩演技。



