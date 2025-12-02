金裕貞「婚紗照」美到犯規 《親愛的X》人氣橫掃海外榜

〔記者鍾志均／綜合報導〕26歲的金裕貞公開「純白婚紗照」！近來在韓劇《親愛的X》展現強大演技的金裕貞，昨(2)在個人IG曬出多張婚紗照拍攝的幕後花絮，展現壓倒性的女神美貌。

公開的照片中，金裕貞穿著純白婚紗，展現華麗美貌。她身穿胸口線條大開，露出纖細肩膀，十分吸睛。特別是一張她和戲中老公洪宗玄看似嘴對嘴的照片，引發觀眾強烈入戲。

另一方面，金裕貞主演的《親愛的X》每週都維持極高話題度，連4週在系列作中拿下「新訂閱貢獻度1位」。不只在韓國，海外人氣也持續擴散，美國Rakuten Viki(串流平台)連4週奪冠、日本Disney+最高登上第3名。

