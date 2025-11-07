金裕貞《親愛的X》惡女演技封神，美到讓人無法呼吸！3個彩妝神物打造「白雅珍」同款無瑕美貌

（圖／取自 tving.official IG）

準備好你的心臟，因為那個我們熟悉的「國民妹妹」已經徹底進化了！韓國TVING最新原創劇集《親愛的X》一開播，便以其高能反轉的劇情與極致的視覺美學引爆全網討論。而靈魂人物，正是我們看著她長大的「妹寶」金裕貞。這次，她撕下了過去所有清純、善良的標籤，破格挑戰飾演患有「反社會型人格障礙症」的頂級女演員「白雅珍」。她那美麗外表下隱藏著殘忍本性的驚人演繹，讓所有觀眾都忍不住熬夜狂追，更讓韓網盛讚：「演技天才因為惡女角色又更進化了！」

「惡女」白雅珍：美貌是她的武器，演技是她的面具

在《親愛的X》中，金裕貞飾演的「白雅珍」是一個極度複雜的角色。她擁有天使般的臉孔，卻是個善於洞悉並操縱他人心思的惡女，美麗外表下隱藏著冷酷本性，是個為了在殘酷世界中生存而戴上完美面具的女人。她踩著童年的傷痕一步步往上爬，卻在到達頂峰的瞬間，一切開始崩塌。

（圖／取自 tving.official IG）

金裕貞這次的表現堪稱「演技大爆發」，她將白雅珍的天真與殘忍、脆弱與瘋狂，兩種極端的特質完美融合。無論是學生時期故作清純的無辜眼神，還是成為頂流女星後，在派對上接受眾人歡呼，轉頭卻露出輕蔑冷笑的瞬間，都展現了極具張力的表演。尤其在4K高畫質的近拍鏡頭下，她那張精緻臉蛋上絲毫看不見瑕疵的完美膚質，更讓「白雅珍」這個蛇蠍美人的角色，增添了令人無法抗拒的說服力。

（圖／取自 tving.official IG）

要撐起「頂級女演員」的角色設定，底妝的精緻度是關鍵。金裕貞在劇中展現了兩種截然不同的膚質：學生時期的「水嫩素顏感」與女明星時期的「奢華光澤肌」。想打造這樣的完美底妝，關鍵就在於「保水」與「光澤」的巧妙運用。

（圖／取自 tving.official IG）

學生時期的水嫩肌底：IPSA 美膚保水菁華棒

白雅珍的學生造型清純無比，底妝薄透到彷彿素顏，卻又透出健康的水光。要達到這種效果，妝前的「保濕打底」至關重要。IPSA的美膚保水菁華棒就是打造這種膚質的神器。它以獨創技術將65%保濕水精華凝聚成固態菁華棒，妝前在眼周、唇周、法令紋等容易乾燥的部位輕輕一抹，高濃度水分能直達肌底，瞬間撫平乾紋、拯救脫妝浮粉。其輕巧的設計更適合隨身攜帶補水，超級適合愛漂亮女生隨身攜帶，隨時保持掐得出水的無瑕學生肌。

IPSA 美膚保水菁華棒 (橘/綠蓋) Maison Special聯名款 9.2g／950元（圖／取自 ipsa_jp IG）

女明星的全身光環：NARS 星漾幻境打亮餅

當白雅珍穿上華麗晚禮服，以頂流女星之姿登場時，她全身散發的光芒，簡直讓人無法直視！這種全身自帶光環的效果，就必須靠NARS這款與Iris van Herpen聯名的「星漾幻境打亮餅」來達成。其細緻如絲緞的粉體，蘊含獨特珠光，不僅能輕掃於顴骨、鼻梁、眉骨，讓五官瞬間立體，更能大面積暈染於鎖骨、肩頸與雙腿，營造出宛如星河般的奢華光采，完美複製女明星紅毯上的閃耀戰袍。

NARS 星漾幻境打亮餅 #SKYROCKET 13g／1,950元（圖／品牌提供）

日常的精緻水光肌：TOM FORD 太陽親吻限量妝前亮澤提亮露

而在日常場景中，白雅珍的妝容則是一種更為低調、彷彿從肌底透出的「高級水光肌」。這時TOM FORD的「太陽親吻限量妝前亮澤提亮露」就是最佳選擇。它輕盈保濕的質地能持續24小時保濕，可單獨使用偽裝成天生好膚質；也可混和粉底使用，立即提升整體妝容的明亮度與水潤感；或在妝後作為液狀打亮，點綴出最細緻、宛如冬日雪光映照的柔亮光澤，輕鬆打造出「白雅珍」那看似毫不費力、實則充滿心機的完美膚況。

TOM FORD 太陽親吻限量妝前亮澤提亮露／4,100元（圖／品牌提供、廖怡婷 攝）





