金象盃大數據分析決賽 二信放異彩

二信高中資料處理科在全國金象盃大數據分析競賽決賽中大放異彩，四組晉級全國賽的隊伍全數獲獎，高二張嘉元、林濬莛組成的隊伍更勇奪全國冠軍。（二信高中提供）

記者楊耀華∕基隆報導

二信高中資料處理科在二０二五年全國金象盃大數據分析競賽決賽中大放異彩，今年共有四組隊伍晉級全國賽全數獲獎，其中由高二張嘉元、林濬莛組成的隊伍勇奪全國冠軍，高二蔡淳羽、陳君晏獲得特優第四名，高一曾英倫、陳品睿拿下特優第五名，高一林子淨、張憲朋則獲得優勝，充分展現專業能力與紮實訓練成果。

金象盃大數據分析競賽經過北、中、南、東四區初賽中取全國前三十名進入決賽，最終僅設冠、亞、季軍各一名，特優三名與優勝三名，競爭激烈；二信高中資處科已連續第四年參與賽事，成績逐年攀升，今年更首次勇奪冠軍，為師生多年的努力寫下最精彩的一頁。

為促進大數據分析技術的實務應用與教育扎根，今年競賽提供Hadoop平台，並要求選手使用Apache Pig、Apache Hive、Jupyter Notebook、Python等工具，搭配政府開放平台資料集進行問題分析與解決，考驗學生的數據運算能力與邏輯思維。

去年以一年級新生身份參賽的林濬莛，在北區初賽拿下優選晉級決賽，卻在全國賽中無緣名次，張嘉元則在北區賽僅獲佳作無緣進入決賽資格，然而兩人並未因此氣餒，在升上二年級後更加積極投入專業學習與假日訓練，並在今年北區初賽以亞軍之姿晉級全國決賽，最終在決賽中以默契十足的分工、穩健的解題策略脫穎而出，擊敗初賽各區冠軍隊伍「逆轉勝」奪下決賽全國冠軍。