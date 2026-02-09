金賢姈爸爸胰臟癌病逝！經紀人心疼證實：她一直守在身邊

金賢姈突然在IG上透露無法出席活動，令粉絲好擔心。（圖／金賢姈IG）

擁有「核彈芭比」稱號的韓國啦啦隊女神金賢姈，憑藉活潑又大方的性格，在台灣不到一年就坐擁極高人氣。但在9日凌晨，金賢姈的爸爸不幸離世，暫時缺席原本的應援工作，讓粉絲十分擔心。

金賢姈在IG限時動態PO黑底白字文，透露爸爸離世的消息，原定9日的工作則由同事幫忙代班。不少粉絲得知後，紛紛湧入社群替金賢姈加油打氣，替爸爸祈福哀悼。

經《中時新聞網》詢問後，金賢姈所屬的2s娛樂經紀人證實此事，「爸爸是因為胰臟癌過世的，大約在一月初的時候被告知無法再繼續治療轉住進安寧病房。在爸爸人生的最後時光一直守護在爸爸身邊。」

至於台、韓的工作是否受到影響？經紀人心疼地透露，其實賢姈一直都希望可以趕快恢復正常，希望自己不要影響到其他人。

現年25歲的金賢姈，自去年來到台灣發展後，靠著與生俱來的優勢與強大的氣場，工作邀約不斷，先是加入籃球啦啦隊，成為電豹女的一員，還上遍各大綜藝節目嶄露頭角，人氣跟著水漲船高，是近期話題最高韓籍啦啦隊之一。

