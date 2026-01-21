金質獎1特優1佳作 新北公共建設實力耀眼

《圖說》新北三峽國光段(二期)青年社會住宅新建統包工程，榮獲建築工程類特優獎，右為城鄉局長黃國峰領獎。〈城鄉局提供〉

【記者葉柏成/新北報導】新北市城鄉局於第25屆公共工程金質獎評選中表現亮眼，榮獲「公共工程品質優良獎」1案特優、1案佳作肯定，展現市府在公共建設整體規劃、施工管理與品質把關上的專業成果，獲得國家級評審高度肯定，今〈21〉日舉行頒獎典禮，由局長黃國峰代表受獎。

黃國峰表示，公共工程金質獎是國內公共工程品質的重要指標，此次獲獎不僅是對工程團隊專業與用心的肯定，也彰顯新北市持續精進公共建設品質的成果。未來市府將持續以市民需求為核心，從公共服務空間到居住環境穩健推動高品質建設，讓市民在日常生活中實際感受到城市進步，打造住得好、過得安心的宜居新北。

《圖說》新北三重公共服務園區暨周邊景觀整備工程，榮獲土木工程類佳作，左1為城鄉局副局長與團隊領獎。〈城鄉局提供〉

他說，榮獲特優的「三峽國光段（二期）青年社會住宅新建統包工程」，突破傳統社會住宅以單棟開發的模式，採整區規劃方式推動。基地位於「三峽都市計畫區」與「台北大學社區特定區計畫」交界，成功串聯兩大計畫區，並鄰近捷運三鶯線三峽站，兼具交通便利性與整體發展潛力。

《圖說》城鄉局長黃國峰及團隊合影。〈城鄉局提供〉

該案呼應節能減碳與永續政策目標，特別留設大面積綠地，透過帶狀沿街步道串聯周邊公園，結合「綠家園」理念，共同營造約2.2公頃的開放空間，形塑友善宜居的生活環境並落實生態永續。此外，基地內整合非營利幼兒園、公共托育、托老中心、銀光咖啡廳及集會空間等多元公益設施，從幼兒到高齡者提供完善照護與服務，打造兼具居住、交通、綠地與社會支持功能的「全齡共融示範社區」。

《圖說》新北三重公共服務園區暨周邊景觀整備工程。〈城鄉局提供〉

黃國峰指出，另獲佳作肯定的「新北市三重公共服務園區暨周邊景觀整備工程」，以新北大道一段為主要風廊，涵蓋公所、體育場、中山藝術公園及醫院等約2公頃公共區域，透過「整合行政服務」、「引風增綠」及「15分鐘淨零生活圈」的設計理念，拆除圍牆邊界、串聯公園綠地並優化步行環境，擴大綠覆率、降低都市熱島效應，並導入CFD模擬分析成果納入公共景觀設計，以風熱環境模擬輔助設計為市民打造永續宜居的低碳都會生活圈。