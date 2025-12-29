金質獎5連霸 新北工程獲獎冠六都

象徵工程界最高榮譽的「第25屆公共工程金質獎」揭曉，新北市政府橫掃4大類獎項，共奪下12座獎項，且是六都唯一蟬聯2項「特優」及唯一囊括3座「個人貢獻獎」的城市，近5年獲獎總數更穩居六都之冠，達成金質獎「5連霸」輝煌紀錄。

新北市副市長陳純敬表示，本屆榮獲多個獎項是對市府團隊專業實力與工程品質的最佳肯定，也體現市長侯友宜所擘劃「安居、宜居」的城市願景。

工務局長馮兆麟指出，本屆金質獎受理全國27個機關推薦157件作品角逐，其中工程類及公共設施類新北市獲得2座特優、1座優等、4座佳作獎，另斬獲2座主辦機關「特別貢獻獎」及3座個人貢獻獎，總計12個獎項，範疇橫跨社會住宅、道路、河川整治、公園、公共設施維護管理等，展現新北市在城市治理與建設品質領先全國的地位。

採購處表示，新北市政府今年勇奪2項金質獎「特優」殊榮，其中城鄉局「三峽國光段（二期）社宅」融合綠建築、通用設計與智慧社區理念，預計取得黃金級綠建築等5大標章，除了提供921戶社宅，更設置托老、托育及庇護工場，建構全齡友善環境。

值得一提，新工處已連續3年獲得「公共工程品質優良獎連續10屆得獎之特別貢獻獎」，養工處連2年獲得「公共工程品質優良獎連續5屆得獎之特別貢獻獎」。

馮兆麟說，得獎對同仁而言，不僅是肯定，更是鼓勵。許多夥伴長時間在工程現場付出心力，把每一件事情做好、做到位，能在全國性的評選中獲得肯定，證明新北市在工程品質管理、制度落實及團隊合作，樹立標竿，為市民帶來安居樂業的舒適環境。