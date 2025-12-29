金質獎5連霸！新北橫掃12大獎 六都唯一蟬連「雙特優」

新工處興建「樹林藝文綜合行政大樓」採智慧維護模式，將空調、消防及電氣設備納入雲端管理，建立跨機關共管機制與預防性維護流程，獲得第25屆公共工程金質獎特優。（新北市工務局提供）

象徵工程界最高榮譽的「第25屆公共工程金質獎」揭曉，新北市政府橫掃4大類獎項，共奪下12座獎項，且為六都唯一蟬聯2項「特優」及唯一囊括3座「個人貢獻獎」的城市，近5年獲獎總數更穩居六都之冠，達成金質獎「五連霸」輝煌紀錄。

城鄉局「三峽國光段(二期)社宅」融合綠建築、通用設計與智慧社區理念，獲得第25屆公共工程金質獎特優。。（新北市工務局提供）

新北市副市長陳純敬表示，本屆榮獲多個獎項是對市府團隊專業實力與工程品質的最佳肯定，也體現市長侯友宜所擘劃的「安居、宜居」城市願景。市府以貼近民眾需求推動各項建設，並導入節能減碳與環境永續理念，新北風貌正逐漸變得更舒適、便利與美麗。

廣告 廣告

工務局長馮兆麟指出，本屆金質獎受理全國27個機關推薦157件作品角逐，其中工程類及公共設施類新北市獲得2座特優、1座優等、4座佳作獎，另斬獲2座主辦機關「特別貢獻獎」及3座個人貢獻獎，總計12個獎項，範疇橫跨社會住宅、道路、河川整治、公園、公共設施維護管理等，展現新北在城市治理與建設品質領先全國的地位。

值得一提的是，新工處已連續3年獲得「公共工程品質優良獎連續10屆得獎之特別貢獻獎」，養工處連2年獲得「公共工程品質優良獎連續5屆得獎之特別貢獻獎」，足堪表率；個人貢獻獎，包括督辦多項重要捷運工程的捷運局主任祕書涂貫迪、積極推動人本交通環境改善的養工處副總工程司黃裕智，及堅守人行道｢整磚對縫｣美學的工班職人蕭柏輝。

馮兆麟說，這次得獎對同仁而言，不僅是肯定，更是鼓勵。許多夥伴長時間在工程現場付出心力，把每一件事情做好、做到位，能在全國性的評選中獲得肯定，證明新北在工程品質管理、制度落實及團隊合作，樹立標竿，為市民帶來安居樂業的舒適環境。

更多中時新聞網報導

蔓越莓抗發炎 顧泌尿道又護心

炎亞綸穩交男友6年想婚了

許哲彬決策力強 解鎖劇場大挑戰