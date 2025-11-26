金賽綸母曬私密證據！親筆信、對話全公開 控金秀賢「交往未成年」

金秀賢曾在3月底的記者會強調與金賽綸交往時，對方已成年。翻攝newsis、翻攝IG@ron_sae

金秀賢風波又有新進度！已故演員金賽綸的母親今（26日）透過律師發聲明，並提交相關證據，重申金賽綸未成年時期就已與金秀賢交往！

不滿金秀賢律師狂PO影片

據韓媒報導，金賽綸的母親不滿金秀賢的律師高相録，透過自己的YouTube頻道以不實內容煽動輿論，讓她擔心真相被扭曲，且高律師還公開金賽綸阿姨的社群帳號，讓她因此不堪其擾。

金秀賢在今年3月底曾召開記者會。翻攝newsis

金賽綸的母親今分別提交聲稱能證明金秀賢在女兒未成年時期，就與她交往的相關證據。包括金賽綸在2017年10月金秀賢入伍前，雙方互傳的訊息，兩人在對話中說道：「剩下的時間，我不能每天想和你一起過嗎？」「哥，這不只是因為你要入伍……」「我們不容易，要跨過的障礙很多……」「如果你真的想再見我，我可以等你，不只是等待，我可以一直喜歡你」等，強調聊天內容就是戀人間的語氣。

更公開2018年2月的KakaoTalk對話中，兩人互相傳送愛心符號，金秀賢也對金賽綸說「想你」「你好漂亮」。讓家屬質疑：「這樣的對話，怎麼可能不是戀人之間的交流？」

金賽綸去年曾提筆寫信給金秀賢

金賽綸生前寫給金秀賢的信件中，提及兩人交往5、6年。翻攝NAVER

更公開了金賽綸2024年寫給金秀賢、卻未能寄出的親筆信，這封信也是金賽綸去年3月收到金秀賢所屬的GOLDMEDALIST，向酒駕停工的她，索取7億韓元違約金後寫的信。信中金賽綸寫道：「我們交往大概5、6年了，你是我的初戀，也可能是最後一段愛情。」再次強調足以證明金賽綸從未成年起，就與金秀賢交往相當長的一段時間。

金賽綸昔日同窗也成證人

此外，證據還包括金賽綸友人的錄音檔。該友人表示曾與金賽綸同遊濟州島，當時是金秀賢開車送金賽綸到機場，並回憶「那時候賽綸大概18歲吧！」更提到金賽綸也將愛貓取名「紅豆年糕」、「蜂蜜年糕」，但因為金秀賢的成名作《擁抱太陽的月亮》，將貓改名為「月亮」與「雲朵」。友人更表示高中時期就已有同學知道兩人交往，金賽綸會稱金秀賢「月亮大人」。

金賽綸母親表示女兒為了金秀賢幫貓咪改名。翻攝NAVER

兩人的私生活爭議，自今年3月爆發後讓金秀賢的形象跌落谷底，其中他與一間化妝品牌的官司上週五（21日）開庭審理，品牌一口氣將索賠金額從5億韓元（約新台幣1171萬元）追加到28.6億韓元（約新台幣6698萬元），一次提高近6倍，怒控金秀賢「違反代言人形象管理義務」！



