金賽綸母火大曝「私密證據」再控金秀賢 友人也出面揭「月亮」暗語

韓國男星金秀賢演藝前途本來一面光明，不料卻在女星金賽綸離世後，遭到其家屬爆料曾在「金賽綸未成年時交往」，引起一陣輿論撻伐，儘管金秀賽再三否認，仍止不了血。近日，金賽綸母親對於金秀賢律師頻繁在個人經營的YT頻道露臉、抨擊家屬證據造假等行為感到不滿，因此決定再度發表聲明，公開最新的事證。

根據韓媒《Nate》報導，金賽綸母親再度透過律師於今（26日）發布聲明，一口氣公布了2018年金賽綸跟金秀賢的聊天紀錄，以及男方入伍前的私訊，指出兩人在當時就會互相傳送愛心符號，甚至還有2024年金賽綸寫給金秀賢卻未能寄出的親筆信件，信件中也表明「我們交往大概5、6年了」，更稱金秀賢就是她的初戀，金賽綸家屬表示種種跡象都能顯示金秀賢是在金賽綸未成年時交往。

此外，金賽綸友人也出面作證，表示在高中時期，身邊就有人知道金賽綸跟金秀賢交往，直指金賽綸生前飼養兩隻貓咪會改名叫「月亮」和「雲」，全都是因為金秀賢在韓劇《懷抱太陽的月亮》中的角色，提到當時金賽綸就會以「月亮先生」稱呼金秀賢，而公開部分證據的金賽綸母親則希望未來雙方都不要再透過媒體發聲，靜待調查結果，而金秀賢方面早在之前就控訴金賽綸家屬造假證據，如今雙方也對簿公堂，官司結果還有待揭曉。

金秀賢形象跌落谷底。（圖／翻攝自IG @soohyun_k216）

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

