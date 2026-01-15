金賽綸遺作首公開！21歲穿校服「青澀模樣曝光」 搭檔他談校園戀愛

記者王培驊／綜合報導

金賽綸遺作《我們每天每天》電影預告首度曝光。（圖／翻攝自KoreaFilm 코리아필름）

已故演員金賽綸的遺作電影《我們每天每天》（우리는 매일매일）正式公開首支預告片，作品改編自同名網路漫畫，是一部以17歲青春期為背景的校園愛情電影，由導演金民宰執導，預計於2月上映。片方於15日釋出前導預告，故事從國中畢業前夕展開，男主角「吳浩洙」（李彩玟飾）在高中開學前一天，突然向從小一起長大的青梅竹馬「韓茹蔚」（金賽綸飾）告白，意外的告白讓原本單純的友情產生動搖，也揭開一段橫衝直撞的青春戀曲。

廣告 廣告

李彩玟在片中飾演金賽綸的青梅竹馬。（圖／翻攝自KoreaFilm 코리아필름）

預告中，茹蔚因突如其來的告白慌張到連手中的熱狗都掉在地上，之後開始刻意躲避浩洙，兩人在尷尬又不安的情緒中迎來高中生活。原本斬釘截鐵認定「不可能把對方當成朋友以上」的茹蔚，卻在一次次對上浩洙的目光時，逐漸感受到難以忽視的心跳。

金賽綸遺作《我們每天每天》電影預告釋出，她穿校服的青澀模樣也首度曝光。（圖／翻攝自KoreaFilm 코리아필름）

然而感情尚未釐清，茹蔚喜歡上籃球社學長（柳義賢飾）的消息曝光，三人之間的關係也變得更加複雜糾結。在友情與愛情之間，角色們一邊困惑、一邊成長，描繪出每個人都曾經歷過的青澀時光。

《我們每天每天》細膩捕捉17歲面對情感初體驗時的徬徨與悸動，被期待能喚起觀眾對青春歲月的共鳴。該片不僅是金賽綸在21歲時拍攝的作品，也是她生前留下的最後一部電影作品，同時更是李彩玟的電影出道作，並集結柳義賢等年輕演員，以真摯演技呈現屬於青春的第一份心動。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

CORTIS領獎集體愣住！直播親揭原因 他爆料：經紀人以為我們在演戲

68歲大咖男星爆性侵！本人竟赴警局「自首喊冤」 法官裁定：不准交保

黃曉明拍戲從二樓摔下！「斷6根骨頭」40天就復工 認了：留永久創傷

BTS合體回歸！政府曾為他們「修兵役法」延後入伍 國會卡關原因曝光

