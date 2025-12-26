金賽綸錄音檔鑑定結果曝光！國科搜：無法判定AI造假 「金秀賢交往未成年」恐為真

金賽綸家屬的律師和《橫豎研究所》今年5月召開記者會，公布了一段金賽綸的親口錄音，證實她是在初二未成年時，與金秀賢交往並發生親密關係，但金秀賢方強烈否認並稱是AI造假，且向「國立科學搜查研究院」（國科搜）申請鑑定，如今鑑定結果出爐。

包括《Money Today》《Digital Times》等多家韓媒都直接下標：「無法判定是AI造假」，意謂錄音是真的！把金秀賢的律師氣個半死，發文砲轟警方在取證程序上存在嚴重漏洞，此鑒定結果不代表錄音是真的，這到底是怎麼一回事？

回顧金賽綸錄音內容

記者會上公開的錄音，提及金賽綸未成年時已與金秀賢交往，兩人更在她初二寒假發生親密關係。

當下的她人在美國，遇見一位長期認識的記者朋友說要幫她舉報，兩人碰面後金賽綸哭訴有不想活的念頭，因為實在太苦太累了，除了家人之外完全沒有人願意幫她，對家人感到很抱歉。

她說自己連在便利店喝一罐啤酒被拍到，都會被說成酗酒，講到一半還因為「恐慌症」發作出現喘不過氣的現象，必須不停呼氣、暫停對話吃藥，全都是因為壓力太大所致。

記者：「妳和那個人交往了嗎？」

金賽綸：「對，我和秀賢歐巴交往過，雖然您可能覺得我瘋了無法置信，但我們從我初中開始交往到大學才分手。」

記者再一次確認：「初中嗎？」

金賽綸回答：「是的，從初中開始交往，上大學不久後就分手了。」

記者：「妳是成年後才跟他發生關係的嗎？」

金賽綸：「我和那傢伙第一次做那種事，是在初中二年級的寒假，現在想想感覺當時是被坑了吧。」

記者：「天呀，這簡直是畜生行為，真是該死的混蛋！」

金賽綸：「我們確實是初中開始交往，知道這件事的沒幾個人，大家聽到之後的反應都跟你一模一樣，還說我瘋了，為什麼要放任那傢伙造謠不管？」

記者：「唉，真是氣死人了！」

更可惡的是，金秀賢還把跟某位女偶像發生關係的私密照片，拿給金賽綸看，甚至調侃女偶像身上有一股海帶味，在手機把對方存成「海帶」，令該記者聽了又不禁爆粗，相信大家對這一段也印象深刻。

金賽綸和記者朋友的錄音，幾乎被判定非AI造假。（翻攝《橫豎研究所》）

國科搜無法判定是否由AI造假

根據首爾江南警察廳在例行記者會上透露，關於金秀賢與已故金賽綸在後者未成年時期交往的錄音檔，國科搜已於11月向韓國警方通報了「無法判定是否由AI造假」的鑒定結果。

國科搜在發給警方的通報中解釋稱，由於警方委託鑒定的錄音並非原始檔，而是記者會現場播放版本的錄音樣本，且檔案中混雜了大量背景雜音，受限於目前的技術水平，很難明確判定該聲音是否經過AI偽造或人為篡改。

一般認為，此鑑定結果就是指「錄音檔是真的、並非AI造假」，因此金秀賢方面對於這個「無法判定」的結果非常不滿。

《Money Today》下標「金賽綸錄音檔，國科搜無法判定是AI造假」。（翻攝《Money Today》）

金秀賢律師砲轟警方怠惰

金秀賢的法律代理人高尚祿發聲明稱：「警方為何在記者會後，沒有立即確認舉報者身份並努力獲取原件，這令人疑惑……記者會過去3個月後，才以我們蒐集的部分語音樣本，委託國科搜鑒定，之後又等待了4個月，這讓人難以理解。」

高尚祿表示，金賽綸的錄音檔長達1小時，他們交給國科搜的只有記者會上的幾分鐘錄音樣本，此外也很有可能，1小時的錄音檔根本不存在。

他說：「僅看此次AI造假語音的調查結果，似乎很難否認警方的調查又留下一個嚴重漏洞，而且《橫豎研究所》的運營者金世義說，他們直到12月15日才把錄音完整版交給國科搜，希望執法部門不要太早下最終定論。」

接著便有消息人士稱，警方目前並未完全排除錄音造假的可能性，正在綜合分析金秀賢的手機取證結果、聊天軟體對話記錄以及相關人員的陳述，所以執法部門現時仍未排除偽造證據的可能性。

此外，韓國法律界人士分析指出，《橫豎研究所》的運營者金世義仍可能面臨法律制裁。如果警方認定其通過公開記者會和社交媒體，提及當事人真名、傳播真偽不明的私密對話，具有「誹謗目的」並導致當事人名譽受損，那麼無論內容真假，其行為都可能構成名譽損毀。

兩人交往真相即將揭曉。（翻攝《橫豎研究所》）

金秀賢案調查接近尾聲

首爾警察廳也表示：「金秀賢案必要的調查，目前基本完成，預計近期將通過資料和證據分析得出結論，相關調查已接近尾聲。」

記者會內容甚至提及「法醫調查結果亦已完成」，也就是除了錄音檔之外，其他牽涉到兩人是否在未成年交往的證據，同樣在調查中，金秀賢與金賽綸的死亡是否有一定的關係，答案也終將出爐。

至於韓網論壇則是一面倒認為，無法判定是AI，就幾乎可以判定不是AI了！因為憑現在的鑒定手段，國科搜對於AI的鑒定方法是非常有根據的，倘若這都鑒定不出來，就幾乎否認了AI造假，間接可以承認錄音檔是原聲音訊了。

況且錄音裡，金賽綸的哽咽、歎息、環境聲音全都涵蓋，AI很難做到如此自然，質疑金秀賢方只是利用AI當「背鍋俠」，想要混淆大眾的視聽。

