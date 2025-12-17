金賽綸「生前錄音」鑑定結果曝光！ 韓警：調查將收尾

韓國男星金秀賢被爆出在金賽綸未成年時交往，對此，金秀賢堅持主張雙方是金賽綸成年後才交往。（截圖KBS news YT）

韓國男星金秀賢被爆出在金賽綸未成年時交往，對此，金秀賢堅持主張雙方是金賽綸成年後才交往。警方將金賽綸家屬提供的「生前錄音」提交給國立科學搜查研究院鑑定，結果在16日出爐，案件調查也進入尾聲。

「生前錄音」鑑定結果出爐

綜合韓媒報導，首爾江南警察署今年8月將金賽綸家屬提供的「生前錄音」，送交國立科學搜查研究院（國科搜）進行鑑定。國科搜於11月向警方回覆，因錄音並非原始檔案，而是記者會現場播放版本，且混雜大量背景噪音，受限於現有技術，無法判定是否為AI合成或經過變造。

準備進行數位取證 調查進入尾聲

警方表示，目前正針對相關扣押的手機、平板等設備進行數位取證，以確認錄音內容的真實性。首爾警察廳廳長朴正保15日在例行記者會中指出，已收到數位取證結果，調查正進入收尾階段，預計很快就會得出結論。

金賽綸家屬先前指控，錄音內容顯示金賽綸在未成年時與金秀賢交往，並依《兒童福利法》提出告訴。對此，金秀賢所屬公司Gold Medalist發聲明反駁，指相關錄音遭到變造，並表示錄音檔提供者曾向公司索取金錢，公司已依《跟蹤防制法》及《資訊通信網法》提出刑事告訴，將配合調查。

