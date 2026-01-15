金賽綸4年前遺作終於解封！雪藏真相曝光 與《暴君的廚師》李彩玟共譜17歲初戀

沒想到在去年5月的電影《吉他手》之後，金賽綸居然還有一部遺作《我們的每天每天》沒上映，趁著片中男主角李彩玟，因為《暴君的廚師》翻紅的時機，如今已經確定將在今年2月上檔。

不像《吉他手》是金賽綸過世前一年拍攝的，《我們的每天每天》早在2021年就殺青了，但為何塵封這麼久，延遲到現在才上映呢？

冷藏《我們的每天每天》因素消失

講出來很殘忍，《我們的每天每天》背後的製作公司之一，正是金秀賢所屬的Gold Medalist，也就是說，2021年拍攝該片時，金賽綸和李彩玟的經紀公司都是Gold Medalist。

廣告 廣告

而且很明顯的，當初Gold Medalist是想利用金賽綸的名氣，把那時仍為新人的李彩玟帶上來，所以《我們的每天每天》也是李彩玟的第一部電影、第一部當男主角的電影，至今依舊是唯一的一部電影。

可是2022年5月卻發生金賽綸的酒駕事件，導致該片無限期延遲上映，期間她和Gold Medalist的關係越來越惡劣，並於2022年底解約，當時業內一般認為，只要金賽綸在的一天，Gold Medalist就會永遠冷藏這部電影。

諷刺的是，當年《我們的每天每天》原本計畫以電影+電視劇的形式呈現，電影上映後還將推出每集60分鐘、共7集的電視劇，但看似宏大的計畫，Gold Medalist為了不讓金賽綸復出，寧願全部嘎然而止。

只是沒想到，李彩玟去年竟以《暴君的廚師》一炮而紅，再加上金賽綸因素也沒了，促使該片又活了起來。

拍攝《我們的每天每天》時的金賽綸。（劇照）

金賽綸凝聚最後演技、最美容顏的遺作

拍攝《吉他手》時，正是金賽綸最落魄無人問津之時，說演技不受影響是騙人的，但《我們的每天每天》卻不一樣，當下的金賽綸剛簽約Gold Medalist，正是意氣風發之際，難怪韓媒《MHNSports》會下標說，這是她凝聚最後演技靈魂的作品。

《我們的每天每天》改編自在Kakao Page超過1600萬點擊量、令讀者心動的同名網路漫畫，故事講述在高中入學前夕的某一天，「浩洙」（李彩玟 飾）突然向「汝蔚」（金賽綸 飾）表白後開始的故事。

初中畢業在即，「汝蔚」突然收到青梅竹馬「浩秀」的告白和親吻，但汝蔚始終只把他當作朋友，於是斷然拒絕了他，兩人的友誼就此結束。

可誰又能想到，他倆竟考上同一所高中，還成為同班同學，在關係已今非昔比的情況下，汝蔚每次見到浩秀，都會感到一陣莫名的尷尬不安，她明白彼此再也回不到從前了，令她倍感沮喪。

一時衝動之下，汝蔚向籃球隊的學長告白，這讓她和浩洙之間的關係，瞬間陷入混亂……

導演金珉載說：「我想讓公眾看到金賽綸閃耀的演技和她最美的容顏，讓人們忘記才華橫溢的金賽綸是不對的，這也是作為一個導演，我覺得自己唯一能送給逝者的禮物。」

《我們的每天每天》預告：

多張青春洋溢劇照釋出

從曝光的預告和多張劇照可以看出，當時的金賽綸是多麼青春洋溢，清新稚嫩的臉龐，就好像仍活生生站在影迷面前。

海報中，李彩玟和金賽綸在雨中共撐一把傘，然而李彩玟懇切的眼神，與金賽綸若有所思看向別處的眼神，卻非常不一樣，搭配海報上那行小字「初戀真的不能實現嗎？」傳達了17歲少年經歷初戀的混亂心情。

尤為難能可貴的是，《我們的每天每天》釋出的多張劇照，讓觀眾重新看見那個開朗又無憂無慮的金賽綸，她的一顰一笑想必也牽動許多人的心。

儘管電影2月上映的確切日期仍未公開，但喜歡金賽綸的粉絲，應該能從片中感受到當年最意氣風發的她吧。

多張劇照令人想起無憂無慮的金賽綸。（劇照）

更多影劇娛樂相關：

文佳煐、具教煥《後來的我們》催淚封神！20代觀眾哭爆戲院 2026首部破百萬觀影人次

70位娛樂圈專業人士評選！2026年必追大爆韓劇TOP 3 宋慧喬、IU搶第一

NewJeans Danielle退團後首開直播！情緒潰堤談未來 預告個人活動重啟