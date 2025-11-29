「金趣咪獎」十年傳承 跨代共融創作玩出木頭新價值

木育玩具「金趣咪獎」創作競賽昨日在新北市府登場，至善基金會部落教師開發「亞塞給怒─野生香菇」，使用木板、果實、香菇等自然素材延伸出多種玩法。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

第十屆木育玩具「金趣咪獎」創作競賽廿九日在新北市府大禮堂登場，來自全國各地三百多名大小玩童帶著自創意玩具前來開玩；十年來參賽作品累積了近千個精采故事，跨越年齡與地域，證明木育玩具是串聯老幼、實踐永續的「跨代共融魔法師」。

由新北市府社會局委託台灣玩具圖書館協會辦理的玩具銀行，十年來除回收大量塑膠玩具，創造二手玩具外，也致力推廣質感溫潤的木育玩具，並自一０五年起辦理木育玩具創作競賽，十年累積九二八件參賽作品，參賽者來自全國各地，甚至離島，年齡層更是老中青少齊聚。

廣告 廣告

台灣玩具圖書館協會副理事長王亞賢表示，木育玩具競賽是一個教育、互動、成長的平台，創造出許多美好的故事。

今年獲選作品中，來自桃園羅浮高中國中部三名泰雅族原住民同學張豐碩、宗（言宁）尋、曾健祥，利用廢棄的棧板木材共同創造了「龜龜兔兔快樂跑」，在背後支持的輔大人文處長呂慈涵表示，孩子在曬木頭時嘆道「我們是不是像這被廢棄的木材？沒人要」，讓她聽了很難過，她鼓勵孩子，功課不好不代表將來沒成就，要看見自己的天賦，就像龜兔賽跑，看誰最後抵達終點。

社會局表示，參與木育玩具的創作者也在競賽中成長，像一０五年第一屆的冠軍張宇文在得獎後轉職專注投入玩具創作，十年來至各校推廣及指導木育玩具創作，今年受邀擔任評審；在南庄國小校內成立木工社團，連續七年帶隊參賽的校長日智衡，在今年退休加入評審之列。

社會局長李美珍表示，透過木育玩具的推廣，串聯老幼關懷、跨代共融及自然永續，也呼應聯合國SDGs永續發展的目標，兼顧社會、環境、經濟等三大面向，這些優秀作品未來會進入新北玩具銀行的服務場域。所有得獎作品介紹可上新北市玩具銀行官網、台灣玩具圖書館協會及臉書粉絲專頁查詢。