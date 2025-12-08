金路獎將於十二月十二日登場 傑出工程類第一名由「國道一號增設銜接臺七十四線系統交流道工程」奪下

有「交通界奧斯卡」之稱的金路獎即將迎接第二十六屆頒獎典禮，今年由交通部鐵道局主辦，以「金路領航‧便捷臺灣」為主軸，訂於本（十二）月十二日（星期五）下午二時舉行。在眾多參賽作品中，傑出工程類第一名由「國道一號增設銜接臺七十四線系統交流道工程」奪下。此案打造全臺首座曲線脊背橋，設計融入白耳畫眉意象，連接國道一號與臺七十四線。工程需跨越繁忙路段，施工難度極高，夜間交維高達二百零五次。並以「徵建併行」方式縮短兩年用地等待期，加速工程進度。完工後有效紓解大雅交流道壅塞，使環中路平面路口停等時間減少五十五％，對大臺中生活圈交通改善具有關鍵作用。

本屆金路獎共設優良景觀類、路況養護類、設備維護類、場站環境維護類、用路人資訊類、傑出工程類與特殊貢獻獎等七大獎項。經交通部嚴格評選，共有五十三個機關與單位脫穎而出，堪稱交通領域中的佼佼者。

傑出工程類第二名則由「臺六十四線銜接臺六十一線南向匝道改善工程」獲得。該案以BIM模擬精準施工，並採用懸臂工法建造高達三十公尺墩柱，突破用地與空間限制；濱海側結構採用鍍鋅鋼筋提升耐久性。施工期間需進行六十三次夜間交維，並避開港區貨運車流。工程除改善區域交通，也活化水仙公園，將原治安死角轉變為休憩空間，並讓R四匝道提前約一年通車，大幅提升行車效率與安全性。

得獎名單及介紹，可到金路26活動網站查詢：https://golden-road-awards.com/。