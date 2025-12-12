金路獎揭曉！54單位及個人獲獎 YTR也入列

第26屆金路獎頒獎典禮12日登場。（鐵道局提供／蔡明亘台北傳真）

交通部鐵道局今舉辦第26屆金路獎頒獎典禮，經過嚴格評比，今年全台共54個機關單位及個人脫穎而出，獲得各類金路獎項肯定。今年除優秀團隊獲獎，更有一名Youtuber蔡黑皮獲特殊貢獻獎。鐵道局長楊正君表示，感謝他對交通議題的專業分析，讓民眾了解政府交通建設與政策。

交通部長陳世凱表示，從金路獎評選獎項，就能看出國家交通建設規畫與發展，必須集結合眾人心力、多面向的專業與多元思維，才能建設出優質的交通工程。交通部也會與民眾在同一陣線，以「安全」、「效率」、「品質」及「綠色」四大主軸精進各項交通業務及服務，持續接棒努力，讓交通建設與「全民有感、共創未來」。

廣告 廣告

交通部長陳世凱（左）頒發特殊貢獻獎給Youtuber蔡黑皮（蔡覲安）。（鐵道局提供／蔡明亘台北傳真）

鐵道局長楊正君說，今年金路獎不僅有優秀的團隊獲獎，還有一位Youtuber蔡黑皮先生獲得特殊貢獻獎，特別感謝他對交通議題的專業分析，並向社會大眾分享跟介紹，讓民眾能更了解政府各項交通建設與政策。

今年參加金路獎評比的機關除交通部所屬鐵道局、國營台灣鐵路股份有限公司、高速公路局、公路局外，亦包含各縣市政府，共同競逐「優良景觀類」、「路況養護類」、「設備維護類」、「站場環境維護類」、「用路人資訊類」及「傑出工程類」等6大類獎項。

鐵道局指出，交通部自民國89年辦理首屆金路獎評比以來，就期許傳承並創造一個充滿著「安全、舒適、便捷」的未來。本屆金路獎以「金路領航．便捷台灣」為主題，正是展現交通人在各自工作崗位上，拿出最佳工作精神與打造最好工程品質的決心，讓民眾感受到更美好的交通環境。

更多中時新聞網報導

小禎女Emma出道 胡瓜叮嚀好好講話

《外交家》：日人口危機與反移民矛盾

返鄉釋利多 賴：台積電又要來了