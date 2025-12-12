金路獎表揚交通優秀單位與個人

第26屆金路獎頒獎典禮今登場，交通部長陳世凱（前排左三）、高公局長陳文瑞（前排左一）、鐵道局長楊正君（前排左二）、臺灣鐵路股份有限公司董事長鄭光遠（前排左四）、公路局長林福山（前排左五）等人共同出席。（圖：鐵道局提供）

第二十六屆金路獎頒獎典禮昨（十二）日下午二時隆重舉行，由交通部鐵道局主辦，今年經過嚴謹評選，全臺共有五十四個機關、單位及個人脫穎而出，獲頒各類獎項，展現交通建設在專業、品質與創新上的成果。

交通部長陳世凱致詞指出，從金路獎獎項設置與評比內容，即可看出國家交通建設推動並非單一專業即可完成，而是須集合眾人心力，並融合多面向專業與跨領域思維，才能打造出安全且具前瞻性的交通工程。他強調，交通部將與民眾站在同一陣線，持續以「安全」、「效率」、「品質」與「綠色」四大主軸推動交通政策與工程服務，期盼透過不斷努力，實現「全民有感、共創未來」的目標。

今年金路獎參賽範圍廣泛，除交通部所屬鐵道局、國營臺灣鐵路股份有限公司、高速公路局、公路局外，各縣市政府也積極參與，角逐「優良景觀類」、「路況養護類」、「設備維護類」、「站場環境維護類」、「用路人資訊類」及「傑出工程類」等六大類獎項。

第二十六屆金路獎得獎名單、典禮手冊及相關資訊，可至金路獎活動官網查詢網址https://gold-en-road-awards.com/。