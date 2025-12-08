金路獎首頒給youtuber蔡黑皮 表彰他親民方式介紹交通建設

今年金路獎有五十三個單位獲獎，並將頒發特殊貢獻獎予 Youtuber蔡黑皮。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

交通部八日宣布，今年金路獎工程類第一名由國道一號增設銜接台七四線系統交流道工程獲得，第二名則為台六四線銜接台六一線南向匝道改善工程，另外，今年頒發特殊貢獻獎給Youtuber蔡黑皮(蔡靚安)，表彰他以輕鬆親民方式介紹交通建設。

今年金路獎由鐵道局主辦，鐵道局副局長劉雲生指出，本屆傑出工程類第一名是由國道一號增設銜接台七四線系統交流道工程獲得，該工程打造全台首座曲線脊背橋，設計融合白耳畫眉意象，大橋施工難度極高。

廣告 廣告

由於大橋穿越國道一號，施工期間工程單位做到「滴水不漏」，儘量不影響國道一號車流，完工後成功解決大雅交流道壅塞，使環中路平面路口停等時間減少百分之五十五，是完善大台中生活圈的關鍵拼圖。

台六四線銜接台六一線南向匝道改善工程採懸臂工法建造高達三十米的墩柱來突破空間侷限，濱海側結構更採用鍍鋅鋼筋強化耐久性，工程完工後不僅活化了當地的水仙公園，將治安死角變為遊憩景點，更讓相關匝道提前約一年通車，提升區域行車效率與安全，榮獲傑出工程類第二名。

鐵道局表示，今年也頒發特殊貢獻獎予 Youtuber蔡黑皮(蔡靚安)，感謝他以輕鬆、淺顯易懂的方式，介紹政府重大交通建設，拉近公部門與民眾的距離，開啟交通建設黑暗期各方互相體諒的契機。