金路獎12/12頒獎 傑出工程幕後故事搶先曝光

記者李佩玲／臺北報導

第26屆金路獎將於12月12日舉行頒獎典禮，交通部今（8）日搶先公布本屆傑出工程類前2名分別為「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」及「台64線銜接台61線南向匝道改善工程」，另特殊貢獻獎則由以輕鬆、淺顯易懂的方式，介紹政府重大交通建設的Youtuber蔡黑皮獲得。

交通部表示，今年金路獎共有優良景觀類、路況養護類、設備維護類、場站環境維護類、用路人資訊類、傑出工程類、特殊貢獻獎等7大類獎項，經評比，共計有53個機關及單位獲獎。其中，特殊貢獻獎將頒發予Youtuber蔡黑皮先生，感謝他拍攝YT影片，以輕鬆、淺顯易懂的方式，介紹政府重大交通建設，拉近公部門與民眾的距離，亦開啟交通建設黑暗期各方互相體諒的契機。

交通部說明，這屆傑出工程類第1名是由「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」獲得，該工程打造全臺首座曲線脊背橋，設計融合白耳畫眉意象，串聯國1與台74線，施工難度極高，需跨越繁忙路段，共實施205次夜間交維，並採取「徵建併行」以加速建設，減少2年用地交付等待期；完工後成功解決大雅交流道壅塞，使環中路平面路口停等時間減少55％，是完善大臺中生活圈的關鍵拼圖。

「台64線銜接台61線南向匝道改善工程」則以BIM模擬精準佈線，採懸臂工法建造高達30米的墩柱來突破空間侷限，濱海側結構更採用鍍鋅鋼筋強化耐久性；施工挑戰包括63次夜間交維，避開港區貨運交通等。此工程不僅活化了水仙公園，將治安死角變為遊憩景點，更讓R4匝道提前約1年通車，提升區域行車效率與安全，獲得傑出工程類第2名。