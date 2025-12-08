金路獎12/12頒獎 特殊貢獻獎由Youtuber獲得

（中央社記者余曉涵台北8日電）被譽為交通界的奧斯卡獎的金路獎12日將舉行頒獎典禮，鐵道局今天說，今年共有53個機關及單位獲獎，包括以輕鬆易懂的方式介紹重大交通建設的Youtuber蔡黑皮獲得特殊貢獻獎。

輪值主辦單位交通部鐵道局今天舉行「114年度第26屆交通部金路獎頒獎典禮宣傳記者會」，會中表示今年金路獎以「金路領航‧便捷台灣」為主軸，預計12日舉辦頒獎典禮。

鐵道局表示，今年金路獎共有優良景觀類、路況養護類、設備維護類、場站環境維護類、用路人資訊類、傑出工程類、特殊貢獻獎等7大類獎項，共有53個機關及單位獲獎，其中今年的特殊貢獻獎將頒發給Youtuber蔡黑皮（蔡覲安）。

廣告 廣告

鐵道局說，蔡覲安以輕鬆、淺顯易懂的方式，介紹政府重大交通建設，拉近公部門與民眾的距離，亦開啟交通建設黑暗期各方互相體諒的契機。

除此之外，鐵道局指出，今年傑出工程類的第一名是「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」，該工程打造全台首座曲線脊背橋，並融合白耳畫眉意象，串聯國1與台74線。

鐵道局說，施工期間實施205次夜間交維，並採取「徵建併行」以加速建設，減少兩年用地交付等待期，完工後解決台中大雅交流道壅塞，並使環中路平面路口停等時間減少55%。

另外，公路局「台64線銜接台61線南向匝道改善工程」以BIM模擬精準佈線，採懸臂工法建造高達30米的墩柱來突破空間侷限，濱海側結構更採用鍍鋅鋼筋強化耐久性，工程不僅活化了水仙公園，將治安死角變為遊憩景點，更讓R4匝道提前約1年通車，提升區域行車效率與安全。（編輯：陳清芳）1141208