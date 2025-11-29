金車攜手家扶頒發獎學金 174名兒少受惠

（中央社記者吳欣紜台北29日電）鼓勵弱勢兒少向學，金車文教基金會與家扶基金會合作，今天頒發獎學金給174名兒少，小六的彤彤出生單親家庭，縱使經濟困難仍澆不熄她當畫家的夢想，今天獲頒藝術家獎。

金車文教基金會2018年起與家扶基金會攜手推動「金車X家扶獎學金」關懷計畫，至今邁入第8年，每年都頒發獎學金，鼓勵弱勢學童積極進取，今天也在金車文藝中心南京館舉行頒獎典禮。

「金車X家扶獎學金」表揚學業、運動、才藝等領域表現傑出學子，設有江戶川柯南獎、巴小飛獎以及藝術家獎等特色獎項，每年由社工推薦遴選操行80分、學期總成績75分以上或曾參與校內外競賽前三名者。

其中，今年獲頒藝術家獎的國小組代表彤彤今年6年級，她以畫筆描繪出追夢勇氣，雖然出生單親家庭、經濟困難，但她每日仍堅持練習畫畫2小時，也從一次次比賽中磨練技巧、累積自信，近期作品更獲得比賽佳作。

她今天說，夢想是當名畫家，非常感謝金車跟家扶基金會，「有你們的陪伴能讓我繼續堅持夢想」。

金車文教基金會董事長夫人周曉琴表示，看到孩子的笑臉就是持續推動這項計畫的最大動力，獎助學金不單是實質的支持，更是一份長期的陪伴與信任，願孩子帶著這份榮耀勇敢走向未來。

家扶基金會社會資源處處長林夢萍說，「金車X家扶獎學金」計畫8年來已協助970名學子，總金額高達新台幣569萬元，獎學金對於這些學子來說是一個很大的支持及肯定，獎學金也讓小朋友學習更有信心。

林夢萍也說，助學方案有一個重要精神，就是希望孩子的學習歷程中不要因為環境因素、家庭因素中斷，這些受助孩童都有固定社工陪伴，當他們遇到學習困境時，社工會協助引導。

林夢萍說，透過獎學金及社工協助，孩子不僅能發展興趣與專長，更為未來學習與成長蓄積能量，也邀請社會大眾持續關注弱勢孩子的學習需求，為孩子打造更多希望可能。（編輯：李亨山）1141129