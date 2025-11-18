金車、俊逸基金會攜手深耕海洋教育 啟發臺南學子氣候行動意識





金車文教基金會自2022年起即啟動「繽紛海底花園—守護海洋棲地」校園講座，有效推廣永續教育並深化海洋保育意識。為擴大在地影響力，今年首度與俊逸基金會跨域合作，自114年11月17日至19日期間到臺南市善化區大成國小、七股區光復生態實驗小學、鹽水國小及南新國中四所學校，共計邀請370位師生參與，獲得熱烈迴響。

11月18日於七股區光復生態實驗小學舉辦的講座更是亮點十足。講座以「珊瑚保育與氣候變遷」為核心，從珊瑚的生物特性談起，引導學生認識其作為海洋「育嬰房」的重要性。並與國立海洋生物博物館合作，帶來十款擬真珊瑚模型，讓學生近距離觀察不同形態的珊瑚，包括團塊狀、表覆型與葉片型等，顛覆過往僅以鹿角狀為主的既定印象，也透過近距離觀察與觸摸，提供學生豐富且具啟發性的感官學習經驗，學童也更能感受七股濕地與海洋環境緊密相連的生命鏈結。課堂中，學童踴躍提問、積極參與，展現對海洋議題的高度興趣。

廣告 廣告

在理解棲地保育的重要性後，課程進一步引導學生探究氣候暖化與日常生活的關聯，討論工業化後溫室氣體排放增加、導致海水暖化與酸化，進而造成珊瑚白化與大量死亡的現象。學生們也從中反思生活行為如何影響碳排放，逐步建立「減碳行動、人人有責」的環境意識。

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，期望藉此講座在學子心中種下關懷海洋與實踐減碳的種子，讓這份永續的自覺與理念，能夠從校園扎根，進一步擴散至家庭與社區，產生長期而積極的社會影響力。

俊逸基金會亦對此次跨機構合作表示肯定，俊逸基金會董事長李明威指出，透過雙方資源整合，藉由淺顯易懂的方式向學生傳遞環境議題與知能，讓孩子在理解知識的同時，也看見守護海洋的責任與行動可能性。

更多新聞推薦

● 三接工程總預算預算議題 中油重申：採購案招標過程符合政府採購法規定