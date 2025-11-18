金車×俊逸校園巡講 深耕海洋教育

金車和俊逸基金會攜手，從珊瑚保育與氣候變遷談起，強調減碳行動，人人有責。（俊逸基金會提供）

記者林雪娟∕台南報導

推廣永續教育並深化海洋保育意識，金車文教基金會啟動「繽紛海底花園—守護海洋棲地」校園講座。為擴大在地影響力，今年首度與俊逸基金會跨域合作，至善化大成國小、七股區光復生態實驗小學、鹽水國小及南新國中四所學校宣講，啟發台南學子氣候行動意識。

講座十八日至光復實小，以「珊瑚保育與氣候變遷」為題，從珊瑚生物特性談起，引導學生認識其為海洋「育嬰房」重要性，活動並與國立海洋生物博物館合作，帶來十款擬真珊瑚模型，讓學生近距離觀察不同形態的珊瑚，包括團塊狀、表覆型與葉片型等，顛覆過往僅以鹿角狀為主的既定印象，也透過近距離觀察與觸摸，提供學生豐富且具啟發性的感官學習經驗，學童也更能感受七股濕地與海洋環境緊密相連的生命鏈結。課堂中，學童踴躍提問、積極參與，展現對海洋議題的高度興趣。

廣告 廣告

在理解棲地保育重要性後，課程更引導學生探究氣候暖化與日常生活關聯，討論工業化後，溫室氣體排放增加、導致海水暖化與酸化，進而造成珊瑚白化與大量死亡現象。學生們也從中反思，生活行為如何影響碳排放，逐步建立「減碳行動、人人有責」環境意識。