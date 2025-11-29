金車x家扶獎學金續築夢 970名學子受惠

家扶基金會獲獎兒少親贈手做卡片，感謝金車文教基金會的鼓勵與支持 (金車提供)

家扶基金會社會資源處林夢萍處長(左)，親贈感謝狀予金車文教基金會周曉琴董事長夫人（右） (金車提供)

金車文教基金會周曉琴董事長夫人（後排中間）特別出席頒獎典禮，肯定兒少努力向學 (金車提供)

金車文教基金會舉辦第八屆「金車X家扶獎學金」頒獎典禮 (金車提供)

金車文教基金會與家扶基金會攜手推動的「金車 X 家扶獎學金」計畫，今年正式邁入第8年，持續以實際行動支持弱勢兒少在學習與成長道路上突破限制、勇敢追夢。為表揚獲獎學生在學業、運動及才藝領域的優異表現，今天（29日）在金車文藝中心南京館舉行頒獎典禮，與孩子與家長共同分享榮耀時刻。

「金車 X 家扶獎學金」設置江戶川柯南獎、巴小飛獎及藝術家獎等多元獎項，由社工推薦操行80分以上、學期成績達75分或曾參與競賽獲前三名的優秀學童角逐。計畫自推動以來已陪伴970位學生，累計發放助學金達569萬元。今年第8屆共頒發102萬元獎學金，174位國小與國中學生獲獎，將分別獲得5,000元與7,000元獎助支持。

本屆獲獎者在逆境中堅持不懈的故事動人。藝術家獎國小組代表彤彤以畫筆描繪勇氣，雖出身清寒，仍透過一場場比賽磨練技巧，讓堅持成為最亮麗的色彩；巴小飛獎國中組代表丞丞主修柔道，每日清晨訓練、假期不懈怠，在場上表現亮眼，也兼顧課業展現超齡自律。

金車文教基金會周曉琴董事長夫人親自出席頒獎，肯定孩子們不放棄的精神。她表示，看見孩子的笑容就是持續推動計畫的最大動力，每一份優秀成績背後都是努力與堅持的累積，期盼獎學金成為孩子邁向未來的支持力量。

家扶基金會社會資源處處長林夢萍指出，金車文教基金會長期支持弱勢兒少，讓孩子在困境中仍能透過肯定累積信心，也希望社會大眾持續關注弱勢家庭需求，為孩子創造更多希望的可能。