金車X家扶獎學金頒獎 174生獲獎

金車文教基金會與家扶基金會攜手合作的「金車X家扶獎學金」計畫，今年正式邁入第八個年頭。秉持鼓勵弱勢學童積極向學、多元發展的初衷，金車文教基金會持續陪伴家扶兒少在成長路上克服挑戰、成就自我。為表揚獲獎學童的卓越表現，於昨（廿九）日在金車文藝中心南京館舉行頒獎典禮，與獲獎兒少及家長們共享榮耀與喜悅。

「金車X家扶獎學金」旨在表揚於學業、運動、才藝等領域表現傑出之學子，設有江戶川柯南獎、巴小飛獎以及藝術家獎等特色獎項。該項支持計畫八年來已累計守護與陪伴了九百七十位學子，總助學金發放金額達五百六十九萬元。今年，第八屆「金車X家扶獎學金」頒發一○二萬元獎學金，共計一百七十四位優秀學童獲獎，國小及國中學生將分別獲頒五千元及七千元獎學金。

獲獎兒少在逆境中勇於追夢的奮鬥故事，更呼應了「金車X家扶獎學金」的設立精神。獲頒藝術家獎的國小組代表彤彤，以畫筆描繪出追夢勇氣，雖然家庭經濟困難，仍從一次次比賽中磨練技巧、累積自信，讓堅持成為最美色彩。榮獲巴小飛獎的國中組代表丞丞主修柔道，每日清晨展開訓練，即便碰上假期也不懈怠，不僅在運動場上有亮眼的表現，也能兼顧課業，展現自律與毅力。

金車文教基金會周曉琴董事長夫人親自出席頒獎典禮，向獲獎代表及家長表達肯定與祝福。她表示，「看到在座孩子的笑臉，就是持續推動這項計畫的最大動力。我們深知，每個優異表現背後，都藏著你們默默的努力和不放棄。無論在哪個領域，只要肯用心、肯付出，你們的才華就值得被世界看見，你們的努力就絕對有價值！」

家扶基金會社會資源處長林夢萍表示，「金車文教基金會長期支持家扶弱勢兒少，讓孩子在困境中仍能看見自己的努力受到肯定，進而累積勇氣與信心。透過這份獎助學金，不僅能發展興趣與專長，更為未來學習與成長蓄積能量。也邀請社會大眾持續關注弱勢孩子的學習需求，為孩子打造更多希望可能！」