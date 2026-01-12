金運獎優良駕駛海選 開跑

金運獎優良駕駛海選投票-市公車優良駕駛‧愛心貢獻組。

台中市政府交通局舉辦表揚公車優良駕駛的金運獎，今年邁入第7屆。民眾期待的「2025金運獎民眾海選活動」將於1月12日正式開跑，透過手機或網頁連結進入活動平台，即可為駕駛員投下鼓勵的一票，投票期限至1月25日止，邀請市民朋友踴躍參與，一起用行動支持這群每天為城市奔走的方向盤英雄。

交通局長葉昭甫表示，2025金運獎持續規劃「優良駕駛獎」、「愛心貢獻獎」及「偏鄉駕駛獎」三大獎項類別，表揚公車駕駛不同面向的傑出表現。「優良駕駛獎」肯定專業服務與行車安全表現；「愛心貢獻獎」鼓勵主動關懷乘客、溫馨服務事蹟；「偏鄉駕駛獎」則特別表揚長期服務偏遠地區、守護居民交通權益的第一線駕駛員。

「用一張票說謝謝」，交通局葉昭甫指出，金運獎不僅是一項表揚活動，更是一座連結市民與駕駛的重要橋梁，希望曾在搭車過程中感受到貼心服務、專業協助或暖心舉動的市民朋友，千萬別錯過這次機會，為心目中的「金運獎」駕駛投下肯定的一票。

交通局表示，自1月12日起民眾可掃描金運獎投票活動海報上的QR碼，或點擊「台中市即時公車動態資訊」(https://citybus.taichung.gov.tw/)及「台中Go」APP「最新消息」的連結，前往活動網站了解入圍駕駛員們的優良事蹟並進行投票。