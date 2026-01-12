金運獎海選開跑 中市交通局邀民眾為優良公車駕駛投下一票

中市金運獎優良駕駛海選活動即日起至1月25日，歡迎民眾投票。（圖：交通局提供）

為了讓長年默默付出的公車駕駛被更多人看見，台中市交通局舉辦表揚公車優良駕駛的金運獎，今年邁入第7屆。「2025金運獎民眾海選活動」將於1月12日正式開跑，透過手機或網頁連結進入活動平台，即可為駕駛員投下鼓勵的一票，投票期限到1月25日，交通局邀請市民朋友踴躍參與，一起用行動支持這群每天為城市奔走的方向盤英雄。

台中市交通局局長葉昭甫表示，公車駕駛是城市運輸體系中最前線的一群人，無論晴雨寒暑堅守崗位，完成通勤族、學生、長者與旅客每日的交通需求，提供安全駕駛與專業服務，耐心協助長者上下車、使用無障礙設備協助身障乘客搭車、為外地乘客指引路線，甚至在突發狀況時第一時間伸出援手，公車駕駛成為台中市公共運輸最溫暖的風景。

交通局說，2025金運獎持續規劃「優良駕駛獎」、「愛心貢獻獎」及「偏鄉駕駛獎」三大獎項類別，表揚公車駕駛不同面向的傑出表現。「優良駕駛獎」肯定專業服務與行車安全表現；「愛心貢獻獎」鼓勵主動關懷乘客、溫馨服務事蹟；「偏鄉駕駛獎」則是表揚長期服務偏遠地區、守護居民交通權益的第一線駕駛員。

交通局表示，1月12日起民，眾可掃描金運獎投票活動海報上的QR碼，或點擊「台中市即時公車動態資訊」（ https://citybus.taichung.gov.tw/ ）及「台中Go」APP「最新消息」的連結，前往活動網站了解入圍駕駛員們的優良事蹟並進行投票。交通局為感謝市民熱心參與，同時進行2025金運獎限量悠遊卡抽獎，投票活動截止日為1月25日，請市民朋友共同為「金」正讚的駕駛員加油打氣。（張文祿報導）