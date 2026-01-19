金醋映黃魚、梅香古早扣方喜氣上桌！「大烹小饌」傳承自屏東大武山的客家年味

「大烹小饌」主打客家風味熱炒，每到用餐時段總是人潮滿滿，逢年還能吃到總舖師傳承下來的年菜手藝。

客家歌謠〈客家本色〉唱著：「唐山過台灣無半點錢，咬薑啜醋幾十年。」歌詞間，道盡客家祖先開墾山地的艱辛。在那個年代，蔬菜靠醃製保存，一根一葉皆不浪費，家禽家畜從肉到內臟都要精打細算。百年過去，日子也好起來了，年節一到，四炆四炒、薑醋配大魚大肉，客家年菜熱熱鬧鬧上桌囉！

大烹小饌位在台北民生西路上，不僅上班族喜歡來聚餐，許多外國老饕也慕名而來。

胡家來自屏東大武山下，父輩來台北闖蕩經營熱炒店「胖子小吃」，兒子胡內達則自立門戶開設「大烹小饌」。

位於台北民生西路上的「大烹小饌」，主廚胡內達來自屏東大武山下的客家家族，祖父輩從流水席做到小吃店，他自國中起在家幫忙、學廚藝，開設大烹小饌後，延續熟悉的台式、客家系熱炒風味，做出自己的招牌。

胡內達從小就在店裡幫忙，磨練出好手藝，更自己研發改良出許多新菜色。

店裡的招牌菜「招牌婆婆蛋」就是樸實無華但讓人一吃難忘的家常美味，「這我們以前叫醬油蛋，料理重點在於蛋不能破，裡面要是半生狀態，上面撒點蔥花就好了。」老闆說得輕鬆，但光是要蛋不破就很考驗主廚本事了，蛋的口感如同蒸蛋般非常滑嫩，加上特調醬汁無敵下飯，吃客家菜沒點碗白飯真的不行。



