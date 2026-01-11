金采源金唱片後深夜放飛 「護照丟火鍋裡」粉絲笑：不想回韓國？

南韓超人氣女團 LE SSERAFIM 成員金采源。（陳麒全攝）

「第40屆金唱片頒獎典禮」昨（10日）圓滿落幕，眾多韓流藝人在台話題不斷，其中韓國人氣女團LE SSERAFIM成員金采源，典禮結束後的一則深夜IG限時動態，意外成為粉絲熱議焦點。

金采源在個人Instagram限時動態中上傳一張照片，在餐桌旁即興隨手拍，將護照伸向正在冒泡的海底撈火鍋鍋底，畫面充滿玩心與反差感，展現私下俏皮一面。不過，該則限動上傳不久後便迅速刪除，仍被眼尖粉絲火速截圖在網路上瘋傳，引發大量討論。

LE SSERAFIM成員金采源深夜在IG限動，曬出「護照丟火鍋」的照片，隨後秒刪除。（圖／翻攝自IG @_chaechae_1）

有網友將截圖分享到Threads，幽默寫下：「采源這是不想回韓國的意思嗎，發完又秒刪」，不少粉絲則將她此舉解讀為表達對台灣行程的不捨，短時間內在網上起熱烈討論，「難怪睡醒有通知但沒看到」、「這精神狀態太愛了」，不少粉絲直言，正是這樣自然、不做作的一面，才讓人更加喜愛金采源。

對於金采源秒刪限動的原因，網友們也各自發揮想像力留言猜測，「可能怕被誤會成不喜歡回韓國等等的刪掉了」、「想發小帳開玩笑不小心發到大帳（？」，雖然照片已被刪除，但這段「護照丟進火鍋」的小插曲，仍成功替金采源留下另類話題，也讓粉絲直呼，即使是在高強度行程後，偶像依舊保持滿滿幽默感與親和力，令人更加圈粉。

