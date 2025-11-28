金采獎頒獎 打造有線電視交流平台

新北市政府28日舉辦第15屆金采獎頒獎典禮，新北市長侯友宜（中）出席並頒發「社會光明面節目獎」、「金采視界獎」2項獎項。（王揚傑攝）

新北市政府28日舉辦第15屆金采獎頒獎典禮，全台共30家有線電視業者、92件參賽作品角逐13項大獎，參賽件數創歷年新高。新北市長侯友宜表示，金采獎已打造成為國內有線電視業者互動、合作的重要平台，感謝有線電視從業人員深耕在地、秉持專業精神製播優質節目的努力。

今年度由大豐有線電視榮獲「最佳新聞節目獎」、「地方風采節目獎」及「最佳新聞主播獎」；永佳樂有線電視囊括「社會光明面節目獎」、「最佳節目企劃獎」與「最佳攝影．剪輯獎」；大新店民主有線電視獲得「最佳新聞專題獎」及「評審團特別獎」2項肯定；「金采視界獎」則由台中的大屯有線電視奪得。

侯友宜說，金采獎邁入第15年，仍是全國唯一由地方政府創辦的有線電視業界專屬獎項，去年增設「金采視界獎」，開放其他縣市有線電視業者報獎參賽、跨區交流，今年參賽件數大幅增加，期許業者持續推廣民眾「媒體近用權」，善盡在地媒體的社會責任。

新北市新聞局長李利貞指出，今年全台30家有線電視業者共襄盛舉，代表金采獎的影響力已從新北擴及到全台。有線電視業者以影像記錄在地生活脈動、反映社會議題，展現地方媒體專業價值，並扮演社會公共服務重要角色。

評審委員連淑錦表示，參賽作品題材豐富多元，從地方文史到公共議題皆有涉略，顯示有線電視業者積極提升節目品質，實踐社會共榮共好的永續價值。

得獎作品12月2日於新北CH3公用頻道、台中生活台及新高雄有線電視CH4播出，新聞局邀請民眾收看優質節目，跟著地方媒體一同關心在地議題。